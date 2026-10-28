Cijene polovnih dizelaša naglo padaju u Evropi: Šta to znači za kupce u BiH?

Njemačka, Austrija, Slovenija, Nizozemska i druge zapadnoevropske zemlje tradicionalno su velika tržišta na kojima građani Bosne i Hercegovine i trgovci kupuju polovne automobile. Ako cijene dizelskih vozila na tim tržištima nastave padati, pojedini modeli mogli bi postati znatno pristupačniji.

Evropsko tržište polovnih automobila prolazi kroz velike promjene. Dizelski automobili, koji su godinama bili visoko cijenjeni i posebno popularni među kupcima iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, počeli su značajnije gubiti na vrijednosti.

Najizraženiji pad cijena trenutno je zabilježen u Norveškoj. Prema podacima koje je objavio portal Motor.no, na osnovu prodaje putem Nettbila, cijene polovnih dizelskih automobila pale su za čak 18 posto između trećeg kvartala 2025. i istog perioda 2026. godine.

Dizelaši gube vrijednost brže nego inače

Svaki polovni automobil vremenom prirodno gubi na vrijednosti, ali trenutni pad cijena dizelskih vozila znatno je izraženiji nego što je uobičajeno.

Izvršni direktor Nettbila, Mats Vangbo, navodi da prosječan polovni automobil star sedam godina obično godišnje izgubi oko 12 posto svoje vrijednosti. Međutim, dizelski automobili u Norveškoj sada su izgubili oko 18 posto vrijednosti, dok je kod benzinskih vozila zabilježen pad od 14,8 posto.

Električni automobili u istom periodu izgubili su znatno manje na vrijednosti, svega 7,1 posto, piše GPMaljevac.

Još upečatljiviji podaci dolaze s najvećeg norveškog portala za oglašavanje Finn. Između prvog i trećeg kvartala 2026. godine, medijalna oglašena cijena dizelskih automobila pala je za čak 21 posto.

U istom periodu cijene električnih automobila porasle su za 8,3 posto, dok su cijene benzinskih vozila pale za 10,2 posto, a hibridnih za sedam posto.

Kupci sve manje zainteresovani za skupe dizelske automobile

Portal Motor.no navodi nekoliko razloga za ovakve promjene na tržištu.

Kupci u Norveškoj sve se više odlučuju za električna vozila. Mreža punionica dobro je razvijena, veliki broj domaćinstava ima mogućnost punjenja vozila kod kuće, a na tržištu je sve veći izbor novih električnih automobila po konkurentnim cijenama.

Istovremeno, cijene goriva su visoke, dok električni automobili mogu imati znatno niže troškove energije u svakodnevnoj vožnji.

Vangbo procjenjuje da su kupci i dalje spremni kupiti benzinski ili dizelski automobil, ali samo ako je njegova cijena dovoljno niska.

To predstavlja problem vlasnicima koji svoje dizelske automobile i dalje žele prodati po cijenama koje su važile prije nekoliko godina.

Sve je manje novijih polovnih dizelaša

Postoji još jedan razlog za promjene na tržištu.

Prodaja novih dizelskih automobila sve je manja, posebno na tržištima koja ubrzano prelaze na električna vozila.

Zbog toga se prosječna starost dizelskih automobila ponuđenih na tržištu polovnih vozila povećava, dok među električnim automobilima neprestano pristižu noviji modeli.

Stručnjak portala Finn, Terje Dahlgren, upravo to navodi kao jedan od faktora koji doprinose trenutnom padu vrijednosti vozila s motorima na fosilna goriva.

I evropsko tržište pokazuje isti trend

Norveška predstavlja specifično tržište jer je u prelasku na električna vozila znatno odmakla u odnosu na većinu evropskih zemalja.

Zbog toga pad cijena od 18 ili 21 posto ne znači da su dizelski automobili u Njemačkoj, Austriji ili Sloveniji preko noći pojeftinili u istom procentu.

Ipak, šira evropska statistika pokazuje da ovaj trend nije ograničen samo na Norvešku.

AUTO1 Grupa, koja svoj indeks zasniva na približno šest miliona transakcija polovnih automobila širom Evrope, objavila je da su cijene dizelskih vozila u septembru 2026. godine bile 8,8 posto niže nego godinu ranije.

Od početka 2026. godine dizelski automobili izgubili su 7,9 posto svoje vrijednosti, prema istom indeksu, dok su samo od kraja juna do septembra cijene pale za 6,3 posto.

Poređenja radi, cijene polovnih električnih vozila na evropskom tržištu porasle su za čak 20,6 posto od početka godine.

Početkom godine situacija je bila potpuno drugačija

Ova promjena posebno je zanimljiva jer je početkom 2026. godine tržište djelovalo znatno stabilnije.

AUTO1 je u januaru objavio da su cijene dizelskih automobila bile svega 0,3 posto niže nego godinu ranije.

Drugim riječima, izraženiji pad cijena dogodio se tek tokom proljeća i ljeta.

To pokazuje koliko se odnos kupaca prema polovnim dizelskim automobilima promijenio u svega nekoliko mjeseci.

Šta to znači za kupce iz Bosne i Hercegovine?

Ovaj trend mogao bi biti posebno zanimljiv za građane Bosne i Hercegovine.

Njemačka, Austrija, Slovenija, Nizozemska i druge zapadnoevropske zemlje tradicionalno predstavljaju velika tržišta na kojima građani BiH i trgovci nabavljaju polovne automobile.

Ako cijene dizelskih vozila na tim tržištima nastave padati, pojedini modeli mogli bi postati znatno pristupačniji kupcima.

Posebno bi mogli postati zanimljivi noviji dizelski automobili s motorima koji ispunjavaju standard EURO 6, a koji su do prije nekoliko godina bili relativno skupi.

Međutim, niža cijena u oglasima u Njemačkoj ili nekoj drugoj evropskoj zemlji ne znači automatski da će automobil biti jeftiniji i u Bosni i Hercegovini.

Konačna cijena i dalje uključuje troškove prijevoza, homologacije, poreza i eventualnih carina, registracije, kao i maržu trgovca.

Zbog toga ne treba očekivati da će svi dizelski automobili izgubiti 20 posto svoje vrijednosti.

Podaci iz Norveške ne mogu se jednostavno primijeniti na cijelu Evropu.

Norveška ima izuzetno visok udio električnih automobila i snažne podsticaje za njihovu upotrebu, zbog čega se potražnja za dizelskim vozilima tamo mijenja znatno brže nego u većini drugih evropskih zemalja.

Zbog toga je evropski podatak o godišnjem padu cijena od 8,8 posto realniji pokazatelj kretanja na širem tržištu.

Ipak, smjer kretanja cijena sada je prilično jasan. Nakon godina tokom kojih su polovni dizelski automobili često dostizali neočekivano visoke cijene, tržište je počelo mijenjati smjer.

Za kupce koji traže kvalitetan polovni dizelski automobil to bi moglo značiti više prostora za pregovaranje i povoljnije cijene.

S druge strane, vlasnici koji namjeravaju prodati svoja vozila mogli bi se suočiti s potpuno drugačijom situacijom. Mnogi će vjerovatno morati prihvatiti činjenicu da njihovi automobili danas vrijede manje nego što su očekivali.