“Od Bolonjske dekleracije do danas” Ulazni pretinac

U okviru programa obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, u ponedjeljak, 2. novembra 2026. godine, sa početkom u 11:00 sati, u Galerijskom prostoru Rektorata Univerziteta u Tuzli (ul. Tihomila Markovića br. 1), bit će održana prezentacija pod nazivom „Od Bolonjske deklaracije do danas“.

Cilj ovog događaja je osvrt na razvoj i reformu visokog obrazovanja od usvajanja Bolonjske deklaracije do danas, s posebnim naglaskom na dostignuća, izazove i perspektive visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Prisutnima će se obratiti:

rektor Univerziteta u Tuzli,

ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona,

v. d. direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine.