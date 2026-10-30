Servisne informacije: Rođeno jedanaest beba u TK

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je šest krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 51 pregled, 1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 1 pacijen je, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 7 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je deset beba, pet djevojčica i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

VRIJEME – Oblačno i kišno, trenutna temperatura 8, najviša dnevna 14 stepeni Celzijusa. Kiša se očekuje tokom cijelog dana.