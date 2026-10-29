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Održana 20. redovna sjednica Gradskog vijeća Srebrenik

By admin
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20. redovna sjednica Gradskog vijeća održana je danas u Srebreniku. Jedna od najvažnijih tačaka sjednice bio je izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Srebrenika za prvih 6 mjeseci ove godine koji je i dobio potrebnu vijećničku podršku.

Podršku je dobio i nacrt programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potršne za 2027. godinu

Na ovoj sjednici Gradskog vijeća podršku je dobila informacija o dugu Grada Srebrenika, kao i prijedlog pravilnika o davanju u zakup poljoprivednog zemljišta u vlasništvu države na području Srebrenika.

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