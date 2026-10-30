Slovenija mijenja način kontrole brzine: Vozačima prijete kazne do 1.200 eura

Naprimjer, ako vozilo pređe dionicu dugu deset kilometara za četiri minute, njegova prosječna brzina iznosi 150 km/h. Ukoliko je ograničenje brzine na toj dionici 130 km/h, vozač je u prekršaju, bez obzira na brzinu kojom je prošao pored samih kamera.

Vozače na autoputevima u Sloveniji očekuje važna novost. Na nekoliko dionica postavljen je novi sistem kamera koje neće mjeriti trenutnu, nego prosječnu brzinu kretanja. To znači da dosadašnja praksa usporavanja neposredno ispred kamere, a zatim ponovnog ubrzavanja, više neće biti efikasna za izbjegavanje kazni, prenosi Putni kofer.

Novi sistem mjeri prosječnu brzinu

Novi sistem, za razliku od klasičnih radara, ne bilježi brzinu vozila na jednom mjestu. Umjesto toga, kamere na početku nadzirane dionice evidentiraju vrijeme ulaska vozila, dok drugi set kamera na kraju dionice bilježi vrijeme izlaska. Sistem potom, na osnovu pređene udaljenosti i utrošenog vremena, izračunava prosječnu brzinu kretanja.

Naprimjer, ako vozilo pređe dionicu dugu deset kilometara za četiri minute, njegova prosječna brzina iznosi 150 km/h. Ukoliko je ograničenje brzine na toj dionici 130 km/h, vozač je u prekršaju, bez obzira na brzinu kojom je prošao pored samih kamera.

Cilj uvođenja ovog sistema jeste podsticanje ravnomjernije i sigurnije vožnje.

Kazne za prekoračenje brzine do 1.200 eura

Prema podacima slovenskog Ureda za mjeriteljstvo, sistem za mjerenje prosječne brzine postavljen je na četiri lokacije.

Riječ je o sljedećim dionicama:

A1 Logatec – Vrhnika, u smjeru Ljubljane

A2 Ljubljana Brod – Vodice, u smjeru Kranja

A2 Grosuplje – Ivančna Gorica, u smjeru Novog Mesta

A1 Podmilj – Ločica, u smjeru Maribora, na području tunela Trojane

Kazne za prekoračenje dozvoljene brzine na slovenskim autoputevima kreću se od 40 do 1.200 eura, zavisno od težine prekršaja.

Prema slovenskim propisima, kazna za prekoračenje brzine do 10 km/h iznosi 40 eura. Za prekoračenje od 10 do 30 km/h predviđena je kazna od 80 eura, dok se za vožnju brzinom od 30 do 40 km/h iznad dozvoljenog ograničenja kazna povećava na 160 eura.

Vozači koji prekorače dozvoljenu brzinu za 40 do 50 km/h platit će kaznu od 250 eura. Za prekoračenja veća od 50 km/h predviđene su još strožije sankcije, dok kazna za vožnju brzinom većom od 60 km/h iznad dozvoljenog ograničenja iznosi čak 1.200 eura.

Osim novčanih kazni, za teže saobraćajne prekršaje dodjeljuju se i kazneni bodovi.