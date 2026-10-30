Precizniji obračun naknade za prijevoz zaposlenih kod budžetskih korisnika

Vlada Tuzlanskog kantona je na danas održanoj vanrednoj sjednici donijela set akata kojima se preciznije uređuje ostvarivanje prava i obračun naknade troškova prijevoza na posao i sa posla zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona. Donesenim aktima jedinstveno se uređuju uslovi za ostvarivanje ovog prava, način utvrđivanja visine naknade, te njen obračun i isplata. Naknada će se obračunavati u skladu sa brojem dana prisustva zaposlenika na poslu, na osnovu službenih evidencija budžetskog korisnika. Istovremeno, izmjenama Odluke o utvrđivanju tarife i davanjem prethodne saglasnosti na novi Cjenovnik precizirane su, pored svih drugih kategorija, i cijene pojedinačnih i mjesečnih radničkih karata, čime se stvaraju jasniji uslovi za utvrđivanje pripadajuće naknade. Današnjim odlukama nastavljen je ranije započeti proces uređenja ove oblasti, s ciljem jednostavnije primjene propisa, ujednačenog postupanja budžetskih korisnika i adekvatnog ostvarivanja prava zaposlenih na naknadu troškova prijevoza. Primjena novog sistema obračuna stupit će na snagu od 1. novembra, izuzev za pojedinačne i vrijednosne, kao i mjesečne radničke karte, za koje za koje će se ovaj obračun primijeniti i retroaktivno od 1. septembra.

Treba istaknuti da se novim cjenovnikom nisu mijenjale cijene mjesečnih, niti pojedinačnih karata na kantonalnim linijama, koje koristi šire građanstvo, odnosno nezaposlene osobe, nezaposleni demobilisani borci, studenti, srednjoškolci, osnovci, penzioneri, RVI, Zlatni ljiljani, članovi porodica šehida i poginulih boraca, i td. I prema novom cjenovniku, podsjećamo, cijene tih karata ostale su 1,5 KM za cijenu jedne vožnje unutar užeg područja grada Tuzla, odnosno 2,5 KM za ostatak Tuzlanskog kantona. Cijena mjesečne karte na kantonalnim linijama iznosi 88 KM za nezaposlene, nezaposlene demobilisane borce, studente, srednjoškolce i osnovce, dok će povlaštene kategorije (penzioneri, RVI, Zlatni ljiljani, članovi porodica šehida i poginulih boraca) ovu kartu plaćati 30KM. Redovna polumjesečna pretplatna karta zadržala je cijenu od 44 KM, odnosno 15 KM za povlaštene kategorije. Polugodišnja redovna karta košta 475 KM, odnosno 162 KM za povlaštene kategorije, dok godišnje karte koštaju 950 KM, za redovne pretplatnike, odnosno 324 KM za povlaštene kategorije stanovništva.