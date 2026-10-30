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U narednim danima kiša, ponegdje obilnija, na planinama snijeg

By admin
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Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa slabom kišom. Na vrhovima planina će padati slab snijeg. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na jugu zemlje od 16 do 20 stupnjeva.
U subotu u Bosni oblačno sa kišom. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, a kiša se očekuje u večernjim satima. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na jugu zemlje od 15 do 18 stupnjeva.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama će padati snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 9 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu od 11 do 15 stupnjeva.
U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama će padati snijeg. Vjetar je umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 9, na jugu zemlje do 14 stupnjeva, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Obilne padavine koje se očekuju od sutra, subote, 31. oktobra, mogle bi izazvati nagli porast vodostaja rijeka i potoka, poplave i aktiviranje klizišta na području Tuzle. Služba civilne zaštite Grada Tuzle danas je uputila upozorenje građanima i pozvala ih da preduzmu mjere zaštite sebe i svoje imovine.Prema objavljenom upozorenju, povećan rizik postoji u nižim područjima i urbanim zonama, gdje bi usljed intenzivnih padavina moglo doći do plavljenja. Posebnu pažnju potrebno je obratiti i na područja koja su ranije bila pogođena klizištima.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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