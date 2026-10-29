Slučaj iskorištavanja maloljetnica: Jedna osoba osuđena na godinu dana zatvora

Kantonalni sud u Tuzli, nakon održanog ročišta o razmatranju sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, u krivičnom postupku protiv Nedima Avdića iz Živinica zbog produženog krivičnog djela – Trgovina ljudima iz člana 210.a) stav 6. u vezi sa stavom 2. i članom 55. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, donio je nepravosnažnu prvostepenu presudu kojom je optuženi oglašen krivim, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od godinu dana.

Optuženi je oglašen krivim što je u periodu od sredine 2024. do jula 2025. godine, koristio seksualne usluge dvije maloljetne djevojčice i plaćao im za to, iako je bio svjestan da se radi o žrtvama trgovine ljudima i osobama koje nisu navršile 18 godina života.

Radi se o krivičnom predmetu protiv ukupno 12 optuženih, među kojima je 7 policijskih službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, zbog krivičnog djela Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije.

Nakon izricanja presude, sud je donio rješenje kojim je optuženom ukinut pritvor i isti je pušten na slobodu.

Sporazum sa Kantonalnim tužilaštvom TK optuženi i njegov branilac zaključili su dana 22.10.2026. godine, dok se krivični postupak u odnosu na druge optužene nastavlja.