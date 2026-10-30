Pronađite svoj antistres sadržaj uz MOVE aplikaciju i uživajte tri dana besplatno

Svakodnevni tempo života često nam ostavlja malo vremena za pravo opuštanje. Upravo zbog toga je Supernova pokrenula MOVE Antistress kampanju sa ciljem da vam pruži savršen način da se isključite iz obaveza i prepustite vrhunskom sadržaju. Opuštanje nikada nije bilo jednostavnije uz najsavremeniji oblik gledanja televizije koji se u potpunosti prilagođava vašem ritmu.

MOVE aplikacija je idealno rješenje za sve one koji žele da gledaju televiziju kad god i gdje god im odgovara u Bosni i Hercegovini. Ova platforma donosi potpunu mobilnost jer svoj omiljeni sadržaj možete da pratite na svim uređajima.

Sada imate sjajnu priliku da se potpuno besplatno uvjerite u sve prednosti ove inovativne platforme. Sve što je potrebno jeste da se registrujete na sajtu movetv.ba, , preuzmete aplikaciju na nekom od uređaja, prijavite se i iskoristite svoja tri dana zabave bez ikakvih dodatnih obaveza.

To je sasvim dovoljno vremena da prelistate sve dostupne sadržaje, ispratite utakmicu na Arena Sport kanalima, pogledate zabavne programe i istražite izuzetno bogat video klub. Video klub donosi hiljade sati filmova i serija svih žanrova. Pored toga, lično ćete se uvjeriti koliko je aplikacija intuitivna i kako je lako vratiti unazad sve što ste propustili u protekloj sedmici.

Nakon isteka promotivnog perioda, na vrlo jednostavan način možete da dopunite svoj MOVE nalog putem sajta i nastavite da uživate u svom idealnom antistres ritualu i to po vrlo pristupačnim cijenama.