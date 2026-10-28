TK izdvaja 100.000 KM za turističku infrastrukturu, po projektu do 20.000 KM

Tuzlanski kanton dodjeljuje od 5.000 do 20.000 KM za javnu turističku infrastrukturu, uz najmanje 30 posto vlastitog sufinansiranja. Provjerite uslove.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje razvoja i unapređenja javne turističke infrastrukture, za koji je osigurano ukupno 100.000 KM. Neprofitne organizacije, lokalne turističke zajednice i udruženja mogu dobiti od 5.000 do 20.000 KM po projektu, uz obavezno sufinansiranje od najmanje 30 posto ukupne vrijednosti investicije.

Sredstva su namijenjena unapređenju postojećih i razvoju novih turističkih sadržaja, s ciljem povećanja atraktivnosti destinacija, razvoja održivog turizma i jačanja konkurentnosti turističke ponude Tuzlanskog kantona.

Svaki podnosilac može prijaviti samo jedan projekat, a prihvatljive su isključivo investicije koje će se realizovati na području ovog kantona. Projekti moraju biti usklađeni sa Strategijom razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2024–2029. godine.

Od planinarskih domova i biciklističkih staza do adrenalinskih parkova

Podrška obuhvata projekte povećanja smještajnih kapaciteta, trasiranja i mapiranja planinarskih staza, izgradnje i uređenja biciklističkih staza, adrenalinskih parkova, turističkih parkova i izletišta te druge infrastrukture za turizam na otvorenom.

Među mogućim aktivnostima navedene su adaptacije planinarskih domova, kuća i skloništa, uređenje šetnica, tematskih i pješačkih staza, kao i biciklističkih staza s odmorištima i vidikovcima.

Prihvatljivi su i skate i bike parkovi, stijene za penjanje, prateća infrastruktura za adrenalinske sportove, vježbališta na otvorenom te atrakcije poput visećih mostova, „nebeskih“ šetnica, staklenih tobogana i stepenica.

Bespovratnim sredstvima mogu se sufinansirati izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, uređenje i opremanje objekata javne turističke infrastrukture.

Sve aktivnosti moraju biti završene u roku od 12 mjeseci od potpisivanja ugovora.Investicije čiji planirani završetak prelazi taj rok bit će odbijene.

Mogu se prijaviti i projekti s građevinskim radovima koji su već u toku, pod uslovom da budu završeni i objekat odnosno oprema stavljeni u funkciju u propisanom roku. Međutim, troškovi nastali prije potpisivanja ugovora neće biti priznati.

Najmanje 30 posto sufinansiranja i stroga pravila trošenja

Podnosioci moraju osigurati najmanje 30 posto ukupne vrijednosti investicije te iznos sufinansiranja prikazati u prijavnom obrascu, budžetu i odgovarajućoj izjavi. Korisnik će morati opravdati utrošak ukupne vrijednosti projekta, uključujući vlastita i dodijeljena sredstva.

Prihvatljivi troškovi moraju biti neophodni za realizaciju projekta, realni, opravdani, mjerljivi i predviđeni budžetom, a nastati nakon potpisivanja ugovora i tokom realizacije.

Podrška se ne može koristiti za redovno poslovanje, plate i druga primanja zaposlenih, putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate, carinske i uvozne takse. Nisu prihvatljivi ni kupovina ili najam vozila i zemljišta, kupovina postojećih zgrada i objekata za najam i prodaju, obnova objekata za prodaju niti adaptacija prostora za isključivo ličnu upotrebu.

Isključeni su i troškovi kredita, lizinga, cesija, kompenzacija i polisa osiguranja, kao i drugi izdaci koji nisu u skladu s namjenom projekta.

Nabavka i ugradnja polovne opreme nisu dozvoljene. Roba i usluge ne mogu se nabavljati od neregistrovanih dobavljača, a neće biti priznati ni troškovi nabavki od povezanih lica korisnika: bračnog druga, roditelja, djece, braće i sestara te pravnih lica ili obrta u njihovom vlasništvu ili suvlasništvu.

Korisnici sredstava ne smiju prestati s radom najmanje dvije godine. U suprotnom su dužni vratiti cjelokupan dodijeljeni iznos.

U tekstu javnog poziva kao krajnji termin prijema navedeno je 10. novembar 2026. do 15 sati.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209579/tk-izdvaja-100000-km-za-turisticku-infrastrukturu-po-projektu-do-20000-km