U Tuzli otvoren 2. Festival filmskog stvaralaštva mladih: Nagrađeni najbolji filmovi na temu „Porodica“

Svečanom ceremonijom, dodjelom nagrada najboljim mladim filmskim autorima i projekcijama njihovih ostvarenja, juče je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona otvoren 2. Festival filmskog stvaralaštva mladih (FFSM), koji se održava u okviru manifestacije „7. Dani audiovizuelnog naslijeđa i umjetnosti“. Festival će do 30. oktobra okupiti mlade filmske stvaraoce iz Bosne i Hercegovine i regije, a ovogodišnje izdanje donosi više od 40 prijavljenih filmova, tri takmičarske kategorije i niz pratećih edukativnih programa.

Svečanom otvaranju prisustvovali su učenici, nastavnici, profesori, predstavnici organizatora, kulturnih i obrazovnih institucija te pokrovitelja Festivala.

Prisutnima su se obratili i Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, te Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

Istaknuta je važnost stvaranja prilika za mlade da kroz filmsku umjetnost razvijaju kreativnost, stiču nova znanja i progovore o temama koje su važne za njihovo odrastanje i društvo u kojem žive.

Nagrađeni najbolji filmovi srednjoškolaca na temu „Porodica“

Prvi festivalski dan bio je posvećen filmskim ostvarenjima učenika srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona, koji su uz mentorsku podršku prethodno prošli edukacije i realizovali vlastite filmove na zadatu temu „Porodica“.

Odlukom stručnog žirija, prvo mjesto osvojio je film „Između nas“, učenika Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla.

Drugo mjesto pripalo je filmu „Izvan kadra“, učenika Mješovite srednje elektrotehničke škole Tuzla, dok je treće mjesto osvojio film „Toprak“, učenika Behram-begove medrese Tuzla.

Za najuspješnije filmove osigurane su novčane nagrade od 300 KM za prvo, 200 KM za drugo i 100 KM za treće mjesto.

Nakon proglašenja pobjednika, publika je imala priliku pogledati sva tri nagrađena ostvarenja i upoznati se s načinom na koji mladi filmski autori promišljaju porodicu, međuljudske odnose i izazove savremenog života.

Mladima pružiti prostor da kroz film pokažu svoju kreativnost

Nedim Ćudić, rukovodilac Službe za marketing i program JU BKC TK i član Organizacionog odbora Festivala, istakao je da je interesovanje mladih za filmsku umjetnost bilo jedan od ključnih razloga za pokretanje ove manifestacije.

Naglasio je da je posebnost Festivala u tome što se program ne završava projekcijama i dodjelom nagrada, nego se nakon prikazivanja filmova otvara prostor za razgovor s mladima.

„Ove godine odabrali smo teme porodice i domovine, jer smatramo da su obje izuzetno važne za mlade ljude. Želimo vidjeti kako oni doživljavaju porodicu u 21. stoljeću, ali i Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu, te o tome otvoreno razgovarati nakon projekcija“, istakao je Ćudić.