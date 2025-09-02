Jedanaest mladih ljekara započinje specijalizaciju u UKC Tuzla

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla potpisani su ugovori sa jedanaest ljekara koji će započeti svoju specijalizaciju iz oblasti anesteziologije, interne medicine i mikrobiologije.

Prijemu i potpisivanju ugovora prisustvovali su direktor UKC Tuzla, prof. dr. sc. Šekib Umihanić, načelnik Sektora za pravne poslove i ljudske resurse Armin Hurić, MA iur i dipl. pravnici Admira Nožinović i Aida Džaferović .

Tokom svečanog prijema, direktor UKC Tuzla, prof. dr. med. sc Šekib Umihanić, istakao je da je kontinuirana edukacija mladih ljekara strateški cilj Ustanove.

“Ovi mladi ljudi predstavljaju budućnost našeg zdravstva, a kroz rad u UKC Tuzla steći će znanja i iskustva kako bi se mogli nositi s izazovima savremene medicine. Ako želimo biti u korak sa svjetskim standardima, ključno je ulagati u obrazovanje i usavršavanje novih generacija ljekara”, zaključio je.