Srijeda, 3 Septembra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Jedanaest mladih ljekara započinje specijalizaciju u UKC Tuzla

By admin
0
302

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla potpisani su ugovori sa jedanaest ljekara koji će započeti svoju specijalizaciju iz oblasti anesteziologije, interne medicine i mikrobiologije.

Prijemu i potpisivanju ugovora prisustvovali su direktor UKC Tuzla, prof. dr. sc. Šekib Umihanić, načelnik Sektora za pravne poslove i ljudske resurse Armin Hurić, MA iur i dipl. pravnici Admira Nožinović i Aida Džaferović .

Tokom svečanog prijema, direktor UKC Tuzla, prof. dr. med. sc Šekib Umihanić, istakao je da je kontinuirana edukacija mladih ljekara strateški cilj Ustanove.

“Ovi mladi ljudi predstavljaju budućnost našeg zdravstva, a kroz rad u UKC Tuzla steći će znanja i iskustva kako bi se mogli nositi s izazovima savremene medicine. Ako želimo biti u korak sa svjetskim standardima, ključno je ulagati u obrazovanje i usavršavanje novih generacija ljekara”, zaključio je.

Prethodni članak
Zamrznute cijene za 65 proizvoda u FBiH do kraja godine, maslac uklonjen sa liste
Naredni članak
Zmajevi briljirali u drugoj četvrtini: BiH vodi protiv Grčke 44:38
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a