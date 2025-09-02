Zamrznute cijene za 65 proizvoda u FBiH do kraja godine, maslac uklonjen sa liste

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog izmjena Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pojedine proizvode, kojom se produžava njeno važenje do 31. decembra 2025. godine.

Kako navode, trenutna ekonomska situacija i konstantan rast cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih proizvoda utječe na životni standard stanovništva i stvara stalne socijalne i ekonomske izazove, osobito za najugroženije kategorije stanovništva.

“Slijedom navedenog, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o produženju mjere ograničenja maksimalne maloprodajne cijene za 65 prehrambenih i higijenskih proizvoda do 31. decembra 2025. godine, s ciljem da se osigura dostupnost osnovnih proizvoda po pristupačnim cijenama svim građanima, naročito u svjetlu aktuelnog rasta inflacije u junu i julu 2025. godine, koja je iznosila 4,2% i 4,5%”, navodi Vlada FBiH.

Ovoga puta iz spiska proizvoda briše se maslac, s obzirom na znatno povećanu i nestabilnu nabavnu cijenu ovog proizvoda.

“Produženje trajanja ove mjere je potrebno zbog očuvanja balansa između zaštite potrošača i slobode tržišta, jer se na ovaj način omogućava potrošačima pristup osnovnoj potrošačkoj korpi po razumnoj cijeni i ujedno ostavlja prostor trgovcima i proizvođačima za tržišnu konkurenciju i raznovrsnost ponude”, poručili su.