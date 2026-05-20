U organizaciji Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenk juče je, u Domu kulture Srebrenik, održana edukacija za vatrogasce u slučaju požara na električnim vozilima.
Predavanje je održao Vladimir Balentović, predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice.
Edukativno predavanje je obuhvatilo, između ostalog, specifičnosti požara na električnim vozilima, taktiku gašenja i hlađenja baterija, sigurnosne procedure za vatrogasce.
Obzirom na sve češću prisutnost električnih vozila na našim putevima, edukacija je itekako bila neophodna i korisna.
kako saznajemo od starješine Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik Muhameda Ibrića, ovo je samo jedno u nizu planiranih edukacija za srebreničke vatrogasce, koji su do sada, u svim situacijama pokazali da su na visini zadatka i profesije koju obavljaju.
Ispred Grada Srebrenika prisutnima se, u ime gradonačelnika, obratio Samed Mehmedović.
Održana edukacija za vatrogasce: Požari na električnim vozilima
U organizaciji Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenk juče je, u Domu kulture Srebrenik, održana edukacija za vatrogasce u slučaju požara na električnim vozilima.