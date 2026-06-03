Košarkaški dragulj iz Srebrenika: Dženis Hodović blista na njemačkim parketima

Bosanskohercegovačka košarka s ponosom prati razvoj mladog Dženisa Hodovića, čije ime iz sezone u sezonu sve snažnije odjekuje u Njemačkoj. Njegov uspon nije slučajan – iza njega stoje godine rada, discipline i sistemskog razvoja, ali i trenerska vizija koja je talenat prepoznala u pravom trenutku.

U sezoni 2025/26 Hodović je napravio veliki iskorak u NBBL U19 ligi, jednom od najjačih omladinskih takmičenja u Njemačkoj koje okuplja gotovo 40 vrhunskih klubova i akademija. Posebnu težinu njegovim brojkama daje činjenica da se uglavnom takmičio protiv starijih igrača, pretežno generacije 2007.

U regularnom dijelu sezone, kroz 14 odigranih utakmica, ostvario je impresivan učinak:

300 poena

Prosjek od 27,4 poena po utakmici

Mjesto među TOP 5 strijelaca NBBL U19 lige

Treće mjesto po broju pogođenih trojki – ukupno 40

Sjajne partije nastavio je i u Aufstiegsrunde Süd, gdje je dodatno potvrdio kvalitet.

Za samo četiri utakmice postigao je:

104 poena

15 pogođenih trojki

Sa ekipom TSV München Ost izborio je plasman i osigurao ostanak u ligi, što predstavlja značajan uspjeh za klub koji se nakon više od dvije decenije ponovo takmiči na ovom nivou.

Ipak, iza brojki stoji mnogo više od talenta. Važnu ulogu u njegovom košarkaškom sazrijevanju imao je trener Hasib Buljubašić iz Srebrenika, koji je Hodovićev potencijal prepoznao još dok je paralelno trenirao fudbal i košarku.

Od njegovih prvih koraka u Silver Kingsu Srebrenik tokom sezone 2020/21, Buljubašić je bio jedan od ključnih mentora u razvoju mladog košarkaša. Kroz svakodnevne treninge, dodatne sate rada i disciplinu, razvijani su ne samo košarkaški kvaliteti, već i karakter, odgovornost, sportski duh i pobjednički mentalitet.

Dani, sedmice i godine rada danas se jasno vide na parketu. Dženis Hodović ne potvrđuje samo talenat, već i činjenicu da se vrhunski rezultati grade kroz kontinuitet, odricanje i glad za napretkom.

Njegova sezona u Njemačkoj pokazala je da bosanskohercegovačka košarka dobija još jedno ime na koje će se u budućnosti ozbiljno računati.