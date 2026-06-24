Servisne informacije: U SHMP obavljena 94 pregleda

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljena su 94 pregleda i 8 terenskih intervencija, 4 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, dvije djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

KOMUNALNO – Odvoz komunalnog otpada vrši se po već utvrđenom rasporedu i ljetnom režimu.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.

U Srebreniku vedro, toplo i sunčano jutro.

Danas u Srebreniku nas očekuje vedro i vruće jutro sa temperaturom od 16 stepeni te postepenim zagrijavanjem do 30 stepeni u popodnevnim satima. Vjetar će biti slab, a do 13 sati ne očekuju se padavine. Oko 15 sati dolazi do povećanja vjerovatnoće za pljusak, a između 15 i 16 sati očekuje se 85 posto šanse za pljusak sa grmljavinom, uz do 1.7 milimetara padavina na sat. Preporučujem laganu obuću i ponijeti kišobran za poslijepodnevne sate. Posebno upozorenje za regiju Tuzla: Od danas od 10 do 15 sati temperatura će biti između 31 i 33 stepena, što može biti opasno za osjetljive osobe, stoga izbjegavajte dugotrajno izlaganje suncu.