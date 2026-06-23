Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar na pomoćnom objektu u Falešićima

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 krivično djelo ugrožavanja sigurnosti, zabilježeno je i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljen je 91 pregled i 2 terenske intervencije, 5 pacijenata je, nakon ukazane pomoći, prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – U ranim jutarnjim satima pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik intervenisali su na gašenju požara u mjestu Falešić. Riječ je o požar u pomoćnog objekta koji je ugašen.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođena su tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

KOMUNALNO – Odvoz komunalnog otpada vrši se po već utvrđenom rasporedu i ljetnom režimu.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.