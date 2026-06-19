Servisne informacije: U saobraćajnoj nezgodi teško povrijeđen pješak

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika protekla su mirno. Jutros je došlo do saobraćajne nezgode na magistralnom putu u Srebreniku u blizini pekare “Magistrala”, u kojoj je pješak zadobio teže tjelesne povrede, te je prevezen u UKC Tuzla.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljeno je 62 pregleda i 1 terenska intervencija, 2 pacijenata su, nakon ukazane pomoći prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika danas (petak), 19.06.2026. godine:

– u naselju Cage Aletići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Cage Ćosići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

KOMUNALNO – JP „9. Septembar” d.d. Srebrenik, zbog nastupajućeg ljetnog perioda i visokih temperatura, uvodi privremenu izmjenu u rasporedu rada Službe za odvoz komunalnog otpada. Umjesto dosadašnjeg početka rada u 07:00 sati, novo radno vrijeme službe počinje u 06:00 sati.