Danas sunčano i izrazito vruće

Vrijeme danas u BiH bit će sunčano i izrazito vruće, a najviše dnevne temperature na jugu zemlje dostizat će do 42 stepena Celzijusa.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 17 do 23 stepena, dok se na jugu očekuje do 27 stepeni. Tokom dana temperature će iznositi od 33 do 39 stepeni, a u južnim krajevima zemlje do 42 stepena.

Vjetar će biti slab do umjeren. Na jugu i jugozapadu puhat će jugozapadni vjetar, dok će u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine preovladavati istočni i sjeveroistočni smjer.

Biometeorološke prilike bit će nepovoljne u cijeloj zemlji zbog pretežno sunčanog vremena i izraženih vrućina. Visoke dnevne temperature mogle bi dodatno opteretiti hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate.

Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana, smanjenje fizičkih aktivnosti na otvorenom i redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje, gdje će vrijeme danas u BiH donijeti temperature do 42 stepena.

Građanima se savjetuje iz FHMZ da boravak na otvorenom planiraju u jutarnjim ili večernjim satima, nose laganu odjeću i zaštite se od direktnog izlaganja suncu.