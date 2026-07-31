Evo kad počinje isplata uvećanih penzija, objavljeni novi iznosi

Akontacijsko usklađivanje penzija po stopi od 3,5 posto primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno s 1. januarom 2026. godine.

Kako je navedeno u saopćenju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Zavoda donio Odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5 posto.

Ova odluka primjenjuje se od 1. jula 2026. godine.

Penzije povećane za 3,5 posto

Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zagarantovanih penzija, koje se usklađuju po istoj stopi.

Stopa akontacijskog usklađivanja utvrđena je u skladu s članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, primjenom zakonom propisane formule koja uzima u obzir 60 posto rasta prosječne bruto plaće i 40 posto rasta indeksa potrošačkih cijena, odnosno CPI-ja.

Novi iznosi najniže, zagarantovane i najviše penzije

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 690,10 KM, zagarantovana penzija 823,59 KM, dok najviša penzija iznosi 3.450,47 KM.

Osnovica za obračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 749,71 KM.

Osnovica je dobijena tako što je raniji iznos od 724,36 KM uvećan za 3,5 posto.

Iznosi najnižih penzija prema godinama staža

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka a), za korisnike s manje od 20 godina penzijskog staža, odnosno 60 posto osnovice, iznosi 449,83 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka b), za korisnike s 20 ili više, a manje od 25 godina penzijskog staža, odnosno 65 posto osnovice, iznosi 487,31 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka c), za korisnike s 25 ili više, a manje od 30 godina penzijskog staža, odnosno 70 posto osnovice, iznosi 524,80 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka d), za korisnike s 30 ili više, a manje od 35 godina penzijskog staža, odnosno 75 posto osnovice, iznosi 562,28 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka e), za korisnike s 35 ili više, a manje od 40 godina penzijskog staža, odnosno 85 posto osnovice, iznosi 637,25 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka f), za korisnike s 40 ili više godina penzijskog staža, odnosno 95 posto osnovice, iznosi 712,22 KM.

Najniže invalidske i porodične penzije

Invalidska i porodična penzija, ostvarena nakon smrti aktivnog osiguranika, u smislu člana 81. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, od 1. januara 2026. godine iznose:

Najniža invalidska penzija iznosi 674,74 KM.

Najniža porodična penzija iznosi 674,74 KM.

Zagarantovana penzija za 40 i više godina staža

Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 871,93 KM.

Najniže penzije prema posebnim propisima

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima utvrđena je u iznosu od 690,10 KM.

To se odnosi na korisnike koji prava ostvaruju prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca, Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Navedeni iznos utvrđen je izmjenama ovih propisa koje se primjenjuju od 1. januara 2026. godine.

Prosječna penzija iznosi 881,89 KM

Prosječna samostalna penzija za juli iznosi 881,89 KM.

Penziju za juli primit će ukupno 471.578 korisnika, dok su za isplatu potrebna sredstva u iznosu od oko 370,17 miliona KM.

Moguća retroaktivna isplata dodatne razlike

Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ističu da će konačna stopa redovnog usklađivanja penzija biti utvrđena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve službene statističke podatke za prvo polugodište 2026. godine.

Ukoliko konačna stopa usklađivanja bude viša od akontacijski isplaćenih 3,5 posto, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine