Grad Srebrenik vodeći partner projekta finansiranog iz fondova Evropske unije

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta ECO-ALLY CITIES, čime je ispisana nova stranica u razvoju našeg grada.

Po prvi put u svojoj historiji, Grad Srebrenik je vodeći partner (Lead Partner) jednog projekta finansiranog iz fondova Evropske unije.

-” Ovo predstavlja veliko priznanje i potvrdu da smo izgradili kapacitete, znanje i povjerenje međunarodnih partnera da uspješno vodimo realizaciju složenih evropskih projekata. Kroz ovaj projekat unaprijedit ćemo sistem upravljanja otpadom, nabaviti savremenu komunalnu opremu i specijalizovana vozila, uvesti pametna rješenja za upravljanje otpadom te razvijati principe cirkularne ekonomije, s ciljem stvaranja čistijeg, uređenijeg i održivijeg Srebrenika.

Ovo je mnogo više od uspješno odobrenog projekta. Ovo je potvrda da Srebrenik danas ravnopravno učestvuje u evropskim razvojnim procesima i da ima kapacitet biti lider međunarodnih partnerstava i privlačiti značajna sredstva Evropske unije.

Posebnu zahvalnost upućujem svim saradnicima i partnerima koji su svojim znanjem, predanošću i zajedničkim radom doprinijeli da ovaj veliki iskorak postane stvarnost”, navodi gradonačelnik Bjelić.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.632.750,07 EUR (3.193.381,57 KM), od čega Evropska unija kroz Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora finansira 85% ukupne vrijednosti projekta.

Projekat ECO-ALLY CITIES – Alliance of Leading Cities in Circular Waste Management realizovat će se u partnerstvu sa Komunalac d.o.o. Županja (Republika Hrvatska) i Komunalno preduzeće „Čistoća“ Herceg Novi (Crna Gora), dok će Grad Srebrenik koordinirati cjelokupnu implementaciju projekta u naredne dvije godine.