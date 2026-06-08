Ledo povlači svoj poznati sladoled s hrvatskog tržišta

Kompanija Ledo sa hrvatskog tržišta povlači svoj poznati proizvod Ledo Quattro classic sladoled okusa kakao-lješnjak, vanilija, čokolada, stracciatella s određenim rokom upotrebe. Razlog je, navode, preventivan.

“Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Ledo Quattro classic sladoled okusa kakao-lješnjak, vanilija, čokolada, stracciatella, neto 495 g/900 ml, lot: L260227, rok upotrebe: 27. august 2027., iz preventivnih razloga. Radi provjere ambalaže”, saopćeno je.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, saopćeno je.

“Kompanija Ledo plus već više od 65 godina posluje u skladu s najvišim industrijskim standardima. Sigurnost potrošača nam je na prvom mjestu, a održavanje vrhunske razine kvalitete naših proizvoda naš je prioritet”, poručili su iz Leda.

Iz kompanije Ledo koja posluje na tržištu BiH za sada nema informacije o povlačenju ovog proizvoda, prenosi Klix.ba.