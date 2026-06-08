Svijet gleda BiH protiv Kanade: Utakmicu prenosi više od 500 TV kanala

Reprezentacija Bosne i Hercegoviće će 12. juna od 21:00 sat započeti svoju avanturu na Svjetskom prvenstvu, a prvi rival će biti domaćin Kanada.

Kanada i BiH snage će odmjeriti na stadionu BMO Fild u Torontu, a svi oni koji neće biti na stadionu moći će ovaj susret pratiti preko malih ekrana širom svijeta.

Od ranije je poznato da će u Bosni i Hercegovini navijači moći gledati Zmajeve putem kanala Arenasport, a zanimljivo je da će prenos ove utakmice biti emitovan na više od 500 TV kanala širom svijeta.

Meč BiH i Kanade igra se u udarnom terminu za evropsko tržište, a listu svih televizija koje će prenositi ovaj duel možete pogledati OVDJE