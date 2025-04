Organizacija ujedinjenih nacija, objavila je da se 4. april obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv mina i podrške protuminskim akcijama (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action).

Ovaj datum prilika je da domaće institucije i međunarodne organizacije sagledaju dosadašnje rezultate u uklanjanju mina, ali i da se ponovo ukaže na hitnost rješavanja ovog dugogodišnjeg problema u Bosni i Hercegovini.

Iako su proteklih godina ostvareni značajni pomaci u deminiranju, naša zemlja i dalje se ubraja među najugroženije u regiji.

Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite, oko 2% teritorije Tuzlanskog kantona i dalje se vodi kao sumnjivo područje u kojem se nalaze zaostale mine i neeksplodirana ubojita sredstva.

To ne samo da predstavlja stalnu prijetnju sigurnosti građana, već ima i značajan utjecaj na ekonomski razvoj mnogih lokalnih zajednica.

Deminirana površina od blizu 50 miliona kvadratnih metara predstavlja izuzetan poslijeratni poduhvat, no potrebno je dodatno ubrzati ovaj proces kako bi se osigurali uvjeti za siguran život i razvoj u cijeloj zemlji.

S dolaskom proljetnih dana i toplijeg vremena, sve više ljudi izlazi u prirodu, dok poljoprivrednici započinju sezonske radove, što povećava rizik od nailaska na mine.

Kantonalna uprava civilne zaštite apeluje na građane da, ukoliko uoče mine ili sumnjive predmete, odmah obavijeste nadležne institucije – civilnu zaštitu, policiju ili Regionalni ured BH MAC-a u Tuzli.

Također, važno je poštovati postavljene minske oznake i ne uklanjati ih, jer one predstavljaju ključnu mjeru prevencije nesreća.

Borba protiv mina i dalje ostaje jedan od ključnih prioriteta u izgradnji sigurne budućnosti za sve građane Bosne i Hercegovine.

RTV Slon