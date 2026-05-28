BHRT: Presudom ponovo potvrđeno pravo na prihod od RTV takse

Presuda Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, o kojoj su pojedini mediji izvještavali u utorak (26. 05.), izazvala je ozbiljnu zabrinutost BHRT-a, posebno imajući u vidu ukupni društveni i institucionalni kontekst u kojem djeluje pravosuđe u Republici Srpskoj.

Ipak, sudovi ne mogu i ne smiju biti instrument bilo čijih političkih ili finansijskih interesa, te BHRT i dalje želi vjerovati u njihov profesionalni integritet i nezavisnost.

Zbog toga naglašavamo da je ovom istom presudom — što dio medija nije objavio — potvrđeno da je RTRS dužan BHRT-u, na ime uskraćene RTV takse, isplatiti iznos od 7,8 miliona KM, uvećan za zatezne kamate od decembra 2017. godine.

Pravno posmatrano, presuda nije ponudila dovoljno jasno i logično obrazloženje zbog kojeg je Viši privredni sud preinačio odluku prvostepenog suda isključivo u dijelu koji se odnosi na korist RTRS-a. BHRT će, nakon detaljne analize svog pravnog tima, kao i do sada, koristeći sva dostupna pravna sredstva, ukazati na nepravilnosti zbog kojih smatramo da ovu presudu treba preispitati.

Za BHRT je u ovom trenutku posebno važno da je još jednom sudskom odlukom potvrđeno pravo BHRT-a na prihod od RTV takse, u skladu sa Zakonom o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, koji je Parlamentarna skupština BiH usvojila 2005. godine, javlja BHRT.