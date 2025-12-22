Ponedjeljak, 22 Decembra, 2025
MUP Tuzlanskog kantona dobio 99 novih policijskih službenika

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas je svečano promovisala 99 kadeta u čin policajca. Nakon petomjesečne obuke, kadeti su položili svečanu zakletvu i stekli status službenih pripadnika Uprave policije MUP-a TK.

Riječ je o 50. generaciji kadeta, koji su prvi put dobili nove policijske uniforme, usklađene i jedinstvene za sve pripadnike MUP-a na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Direktor Uprave policije Dževad Korman istakao je da postoji značajan interes mladih za policijski poziv, što se pokazuje pri svakom konkursu za prijem kadeta.

Tokom obuke, kadeti su se upoznali sa zadacima i obavezama policijskih službenika, pravilima postupanja prema građanima te načinima komunikacije u kriznim situacijama. Program obuke obuhvatao je i unapređenje fizičkih i psihičkih sposobnosti, kao i trening rukovanja vatrenim oružjem.

