Narednih dana promjenjivo i nestabilno vrijeme

U narednih sedam dana očekuje nas promjenljivo i nestabilno vrijeme u Srebreniku. Najsunčaniji dan biće srijeda, 20. maj, sa temperaturom do 25 stepeni i bez padavina, što je idealan dan za izlet. Od četvrtka, 21. maja, pa do utorka, 26. maja, očekuju nas česti pljuskovi, koji ponegdje mogu biti i jači, uz grmljavinu, naročito u četvrtak i nedjelju. Temperature će se kretati između 21 i 25 stepeni. Upozorenje za regiju Tuzla, koja uključuje i Srebrenik, na snazi je od 19. maja u 11:00 do 19. maja u 15:00 sati zbog lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom.

Dugoročna prognoza za Srebrenik ukazuje na nastavak nestabilnog vremena do kraja maja i početka juna. U cijelom periodu prevladavaće promjenljivo oblačno vrijeme sa čestim pljuskovima i grmljavinom, posebno jakim u nedjelju, 31. maja, kada se očekuje do 3.5 mm padavina na sat. Temperature će biti stabilne, u rasponu od 24 do 25 stepeni. Za putovanje bi najpovoljniji dan mogao biti utorak, 2. juni, kada su šanse za padavine nešto manje, iako i tada postoji 75% vjerovatnoća za pljuskove, pa je potrebno imati kišobran i zaštitu od kiše.

