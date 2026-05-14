EUFOR i NATO poručili da je sigurnosna situacija u BiH stabilna

Sa okruglog stola održanog u bazi EUFOR-a Butmir kod Sarajeva poručeno je da međunarodna zajednica ostaje jedinstvena u podršci miru, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

Komandant EUFOR-a generalmajor Maurizio Fronda, koji je bio domaćin sastanka zajedno s komandantom NATO štaba Sarajevo, istakao je da je sigurnosna situacija u BiH stabilna. Naglasio je da EUFOR ostaje posvećen očuvanju stabilnosti kroz podršku domaćim institucijama, posebno Oružanim snagama BiH.

Specijalni predstavnik EU i šef Delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreca poručio je da sastanak šalje jasnu poruku građanima da Evropska unija, u partnerstvu s NATO-om, ostaje snažno opredijeljena za dugoročnu regionalnu stabilnost.

Soreca je naveo da je Evropska unija pouzdan partner BiH i najveći finansijski podržavalac sigurnosnog sektora. Podsjetio je da je EU odobrila 15 miliona eura za Oružane snage BiH, dok je ukupna podrška od 2021. godine dostigla 50 miliona eura.

Naglašeno je i da najbolju garanciju sigurnosti i stabilnosti BiH predstavlja napredak na evropskom putu, uz poštivanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i ustavnog poretka zemlje.

Komandant NATO štaba Sarajevo brigadni general Matthew A. Valas poručio je da NATO ostaje posvećen Bosni i Hercegovini, navodeći da domaće institucije aktivno učestvuju u NATO programima, posebno Oružane snage BiH.

Dodao je da NATO štab Sarajevo ima uspješnu saradnju s institucijama u BiH u oblastima civilne zaštite, upravljanja krizama, borbe protiv terorizma i cyber sigurnosti.

Šef ćelije NATO štaba za politički angažman i podršku Vladimir Vučinić istakao je da je NATO već tri decenije posvećen BiH i da snažno podržava njen suverenitet i teritorijalni integritet. Poručio je da NATO neće dozvoliti stvaranje sigurnosnog vakuuma u Bosni i Hercegovini i regionu.