Građani BiH na oprezu: Zbog ovoga možete biti vraćeni s granice

Koferi su spremni, apartman rezervisan, a odbrojavanje do mora već počelo? Prije nego krenete na put, postoji jedna stvar koju bi građani Bosne i Hercegovine obavezno trebali provjeriti: rok važenja pasoša.
Mnogi putnici vjeruju da je pasoš validan sve dok nije istekao datum upisan u dokumentu, ali pravila brojnih država mnogo su strožija. U pojedinim slučajevima putnici mogu biti vraćeni već na granici ili im aviokompanija neće dozvoliti ukrcavanje u avion. Naime, za putovanja u zemlje Evropske unije i Schengen zone pasoš mora važiti najmanje tri mjeseca nakon planiranog datuma izlaska iz tih zemalja.
Šengen zona
Građani BiH bez vize mogu putovati u većinu zemalja Schengen zone, ali samo uz biometrijski pasoš i poštivanje pravila o njegovom važenju. To znači da, ako se s ljetovanja iz Grčke, Hrvatske, Italije ili Španije vraćate 1. augusta, pasoš bi morao važiti najmanje do 1. novembra iste godine. U suprotnom, postoji mogućnost da vas granična policija ne pusti u zemlju. Pored toga, evropska pravila nalažu i da pasoš ne smije biti stariji od 10 godina od datuma izdavanja.
Turska, Egipat i Tunis
Građani BiH koji planiraju ljetovanje u Turskoj, Egiptu ili Tunisu trebali bi posebno obratiti pažnju na rok trajanja pasoša jer ove zemlje imaju dodatne uslove. Za Tursku se u praksi traži da pasoš bude validan najmanje 150 dana od ulaska u zemlju, odnosno oko pet mjeseci. Egipat i Tunis uglavnom zahtijevaju da pasoš vrijedi najmanje šest mjeseci nakon planiranog povratka s putovanja. Važno je naglasiti da ove provjere često rade i same aviokompanije prije polaska. Ako pasoš nema dovoljan rok važenja, putnik može biti zaustavljen već na aerodromu.
Crna Gora i Albanija
Građani Bosne i Hercegovine u pojedine zemlje regiona mogu putovati samo sa važećom ličnom kartom. To se odnosi na Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju, ali dokument mora biti važeći tokom cijelog boravka i ne smije biti oštećen. Ipak, ako putujete pasošem, preporuka je da i on ima nekoliko mjeseci dodatnog važenja, naročito ako ste u tranzitu kroz zemlje Evropske unije.
Na šta putnici najčešće zaborave
- Dječiji pasoši imaju kraći rok važenja: Pasoši za djecu imaju kraći rok važenja nego za odrasle, zbog čega roditelji često previdje da dokument uskoro ističe.
- Oštećen pasoš: Poderane stranice, oštećene korice ili nečitki podaci mogu biti razlog za dodatne provjere na granici.
- Saglasnost za putovanje djece: Ako dijete putuje samo s jednim roditeljem ili s drugom osobom, preporučuje se imati ovjerenu saglasnost drugog roditelja kako bi se izbjegle komplikacije na granici.
- Provjerite prazne stranice: Neke države traže najmanje dvije prazne stranice u pasošu za pečate i eventualne vize.
Zato prije rezervacije apartmana i kupovine avionskih karata vrijedi odvojiti nekoliko minuta i provjeriti dokumente svih članova porodice. Ta mala provjera može spasiti godišnji odmor, ali i stotine maraka izgubljenih na propalim aranžmanima.
