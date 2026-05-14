Uskoro otvorenje sezone na Panonskim jezerima, nastupa popularni pjevač

Ljetna turistička sezona u Tuzli za 2026. godinu bit će svečano otvorena koncertom popularnog pjevača Adija Šoše i AL Music banda.

Koncert će biti održan u subotu, 13. juna 2026. godine, na kompleksu Panonskih jezera, s početkom u 20 sati. Ulaz za sve posjetioce bit će slobodan.

Tuzla će i ovog ljeta nastojati potvrditi status jednog od atraktivnijih turističkih centara u Bosni i Hercegovini i regionu, posebno zbog jedinstvenih slanih jezera u centru grada, bogatog kulturno-zabavnog sadržaja i prepoznatljive gostoljubivosti.

Otvaranje ljetne sezone bit će prilika za dobrodošlicu brojnim gostima koji tokom ljeta Tuzlu biraju kao mjesto odmora, boravka i zabave.

Uz prepoznatljive hitove i energiju koju publika širom regiona rado prati, Adi Šoše će na Panonskim jezerima prirediti koncert kojim će Tuzla ući u novu ljetnu sezonu.