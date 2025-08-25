Na svako novo vozilo u BiH uveze se oko 10 polovnih

Prosječna starost vozila 2024. iznosila je 17 godina, što pokazuje da se starosna struktura nije promijenila

U prvih sedam mjeseci ove godine uvezeno je 4000 polovnih automobila više nego u istom periodu prošle godine, dok je na bh. ceste stiglo samo 124 nova vozila više u odnosu na godinu ranije, što jasno pokazuje kupovnu moć građana. Vrijednost uvezenih automobila do kraja jula iznosila je 855.255.675 KM s uračunatim dažbinama. Do kraja jula ove godine uvezeno je 55.598 automobila, dok ih je u istom periodu lani uvezeno 51.280. – U prvih sedam mjeseci ove godine uvezen je 49.541 polovan automobil i 6057 novih, dok je u istom periodu prošle godine uvezeno 45.347 polovnih i 5933 nova automobila – saopćili su iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Vrijednost i broj uvezenih automobila varirali su iz godine u godinu, pa je tako najviše automobila uvezeno prošle godine – 89.207, a najmanje 2020. godine, u vrijeme pandemije i lockdowna – 40.963. Prema njihovim podacima, od početka januara do kraja jula uvezeno je ukupno 117 električnih vozila ukupne vrijednosti od 6.730.040 KM s uračunatim dažbinama. – Glavni razlog povećanog uvoza polovnih vozila je upravo Euro 5 norma za uvoz polovnih putničkih vozila, koja je već duže vrijeme na snazi, pa se svake godine može uvesti starije polovno vozilo s tom Euro 5 normom. Zbog toga je broj polovnih vozila sve veći, a prosječna starost vozila u RS-u iznosi oko 16 godina – rekao je za Nezavisne Boško Borojević, sekretar Udruženja prerade metala, elektroindustrije i energetike pri Privrednoj komori RS-a.

Kako kaže, kada uporedimo broj uvezenih vozila u istom periodu ove i prošle godine, dolazimo do zaključka da se za svako novo vozilo uveze oko 10 polovnih. Prema podacima BiHAMK-a, prosječna starost vozila u BiH 2024. godine iznosila je 17 godina, što pokazuje da se starosna struktura voznog parka nije promijenila u odnosu na 2023. godinu. Iako se na cestama BiH postepeno povećava broj vozila s višim Euro standardima, njihov rast još uvijek ne prati tempo ukupnog povećanja broja registrovanih vozila. Vozače automobila s više od 200.000 pređenih kilometara i starijih od 10 godina mogla bi zadesiti novina koja dolazi iz EU-a. Naime, EU zabranjuje automobile bez filtera, a naknadna ugradnja filtera košta i do 3000 eura.

Povećanje sigurnosti

Nova pravila koja bi uskoro trebala zaživjeti u EU mogla bi dovesti do još većeg priliva polovnih vozila u BiH. Bruxelles je predložio svojim državama članicama nove mjere koje mnogi vozači dizelskih automobila neće moći izbjeći, objavio je list 24 sata. Evropska komisija poziva na sveobuhvatnu reviziju pravila EU-a o sigurnosti na cestama i registraciji vozila kako bi se osigurala bolja sigurnost i kvalitet zraka širom EU-a. Povjerenici EU-a za saobraćaj i zaštitu okoliša saglasni su o uvođenju dodatnih mjera za vozače i njihove automobile. Komisija je pojasnila da će nova pravila uzeti u obzir sve veću prisutnost električnih vozila i prilagoditi se novim tehnologijama. Uvest će se pojačane kontrole, uključujući redovne tehničke preglede za električna vozila, godišnje provjere za starije automobile i kombije, poboljšane metode testiranja emisija štetnih plinova, a vozila starija od 10 godina trebala bi biti uklonjena s cesta.

Štaviše, najnoviji propisi iz Bruxellesa direktno su usmjereni na automobile starije od 10 godina, koje bi očigledno trebalo ukloniti s cesta, jer njihova starost doprinosi visokoj stopi saobraćajnih nesreća. Ali ovo nije najkontroverznija najavljena mjera. Ona se odnosi i na dizelske automobile koji nemaju filtere za čestice (DPF). Zanimljivo je da novi filter može koštati i do 3000 eura za neke modele automobila, zbog čega su mnogi vlasnici odlučili da ga uklone. Time Komisija direktno cilja na vlasnike vozila bez filtera za čestice, posebno one koji su ga uklonili jer je zamjena bila preskupa. Ako se ova mjera usvoji, jasno je da će doći do “kataklizme”, a vlasnici hiljada dizelaša bit će primorani ugraditi filtere ili jednostavno prodati svoja vozila.