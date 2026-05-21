Natpis “Srpska kuća” uklonjen sa zgrade u Brčkom nakon odluke inspekcije

Komunalni inspektorat Brčko distrikta naložio uklanjanje natpisa “Srpska kuća” zbog nedostatka urbanističke saglasnosti.

Natpis “Srpska kuća” uklonjen je danas sa objekta nekadašnje kockarnice u Brčkom, nakon što je Komunalni inspektorat Brčko distrikta BiH donio rješenje o uklanjanju reklamnih oznaka postavljenih bez odgovarajuće urbanističke saglasnosti i potrebnog odobrenja. Ovaj objekat ranije je kupila Vlada Republike Srpske za približno 36 miliona konvertibilnih maraka.

Prema navodima iz rješenja Inspektorata, Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske postavio je dva reklamna natpisa bez propisane dokumentacije, zbog čega je naloženo njihovo uklanjanje u roku od osam dana.

U obrazloženju se ističe da su nadležni prethodno upozoreni da pribave potrebne saglasnosti za postavljene reklame, ali je naknadnom kontrolom utvrđeno da zahtjev za odobrenje nije podnesen.

Iz Ugostiteljskog servisa Vlade RS ranije su obavijestili inspekciju da planiraju ukloniti natpise te da su u toku aktivnosti na angažovanju izvođača radova za realizaciju tog posla.

Tokom kontrole obavljene 12. maja ustanovljeno je da reklamni natpisi i dalje nisu uklonjeni, nakon čega je doneseno novo rješenje kojim je naloženo njihovo skidanje sa fasade objekta.