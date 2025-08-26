Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodile su se 3 saobraćajne nezgode u kojima je povrijeđeno 5 osoba.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 76 pregleda i 4 terenske intervencije, 5 pacijenata prevezeno je u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su dvije djevojčice i tri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u utorak, 26. avgusta u naselju Ćehaje, u ulici Ivana Markovića Irca i Magistralni put u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, Špionica Gornja, Zubovo Brdo, Mustafići i Huremi u vremenu od 08:00 do 17:30 sati.

U srijedu, 27. avgusta doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u naseljima: Špionica Centar, Srednja Špionica, Špionica Polja, Tutnjevac, Šestići, Jošak, Dežići i Cerik u vremenu od 08:00 do 17:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i topao dan s maksimalnom temperaturom od 29°C.