Napad ispred ambasade Izraela u Beogradu, maloljetni napadač ubijen

Foto: MUP Srbije

Pripadnik Žandarmerije, koji je osiguravao Ambasadu Izraela u Beogradu, napadnut je 15 minuta nakon ponoći, a napadač je ubijen, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP).

Nakon incidenta, nivo terorističke prijetnje podignut je na najviši, crveni stepen.

Prema saopćenju MUP-a, naređeno je i pojačano prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog sigurnosnog značaja.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je maloljetna osoba, čiji identitet za sada nije utvrđen, a za koju se sumnja da je iz Šapca, uz povike “Allahu ekbar” napala pripadnika Žandarmerije s dva noža.

“Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača”, naveo je Dačić, dodajući da je policajac tom prilikom lakše povrijeđen, odnosno zadobio posjekotinu na licu.

Dačić je potvrdio da je istraga u toku te da se očekuje da će više detalja biti poznato nakon što nadležni organi utvrde sve okolnosti incidenta.

“Imajući u vidu da se teroristički napad dogodio na našoj teritoriji, kao ministar unutrašnjih poslova nadležan za ovo pitanje, podigao sam nivo opasnosti od terorizma na najviši mogući nivo, odnosno na crveni stepen”, izjavio je Dačić.

Prema njegovim riječima, ova mjera podrazumijeva pojačane kontrole i veće prisustvo policije na lokacijama od posebnog sigurnosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mjesta na kojima se okuplja veći broj građana.

U saopćenju MUP-a navodi se i da identitet napadača još nije utvrđen, ali da su ga nadležne službe ranije pratile te da je, prema dostupnim informacijama, bio pristalica terorističke organizacije ISIS.

“Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i znak Islamske države”, navedeno je u saopćenju.

Povrijeđeni pripadnik Žandarmerije osjeća se dobro i danas bi trebao biti otpušten iz bolnice.