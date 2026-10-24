Nova pravila na granici s Hrvatskom od 01. novembra

Hrvatska od 1. novembra uvodi novu digitalnu uslugu eODPP, koja će putnicima omogućiti da prije dolaska na granični prijelaz provjere podliježe li roba koju nose carinskim davanjima te unaprijed obave prijavu i obračun propisanih obaveza.

Nova usluga odnosi se i na putnike koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju, preko međunarodnih graničnih prijelaza.

Kako je saopćeno iz Carinske uprave Hrvatske, prijava će se moći podnijeti najranije 120 sati, odnosno pet dana prije dolaska na granični prijelaz.

Putnici će tako imati mogućnost da prije puta provjere da li roba koju nose prelazi propisana izuzeća i da, ako je potrebno, unaprijed prijave robu za koju se plaćaju carinska davanja.

Iako će prijavu moći obaviti unaprijed, putnici neće biti oslobođeni kontrole na granici. Carinski službenici će i dalje provjeravati prijavu i robu koju putnici nose sa sobom.

Za korištenje usluge neće biti potrebna registracija niti prijava korisnika, a eODPP će biti dostupna putem internetske stranice e-Carina.

Iz Carinske uprave Hrvatske naglašavaju da uvođenje digitalne usluge ne znači da će se carinska davanja naplaćivati na svu robu koju putnici unose u Hrvatsku. Davanja se odnose samo na robu za koju su ona propisana.