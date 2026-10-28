Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar odžaka, danas planska isključenja električne energije

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je sedam krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 44 pregleda i 1 kućna posjeta, 3 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na gašenju požara na odžaku porodične kuće u Previlama. Požar je ugašen.

PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 7 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika danas, 28.10.2026. godine (srijeda):

– u naselju Ježinac u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Omerbašići u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

-u naseljima: Ćojluk, Donji Srebrenik, Nišići, Gornji Srebrenik, Ravnuše, Lipik, Lipici i Okresanica u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

– u naseljima: Uroža, Šahmeri, Behrami, Dedići, Seona, Padališta, Lipje Cage, Krečana, dio naselja Duboki Potok u blizini škole u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, šest djevojčica i jedan dječak.

VRIJEME – Temperatura u 08 sati je 4 stepene Celzijusa. Danas sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 14 stepeni Celzijusa.