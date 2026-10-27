Učenice frizerske struke JU MSŠ Srebrenik ostvarile zavidne rezultate na takmičenju u Sarajevu

Učenici frizerske struke JU Mješovite srednje škole Srebrenik učestvovali su na takmičenju pod nazivom „Ruka prijateljstva“, koje je održano 25. 10. 2026. godine u Sarajevu.

Organizator takmičenja bio je Centar za obrazovanje „Akademija Brezar“ – Udruženje za unapređenje frizera i kozmetičara.

Cilj takmičenja bio je promocija zanatskih i umjetničkih vještina mladih, razmjena iskustava među školama te povezivanje učesnika kroz razmjenu znanja i iskustava.

Učenice JU Mješovite srednje škole Srebrenik, pod vodstvom mentorica Elme Kešetović i Amire Jukić ostvarile su zapažene rezultate u kategoriji ženska frizura, na temu „Kraljica holivudskog stila“:

1. mjesto – Ahmetović Dinela (II razred)

3. mjesto – Maida Ibrić (III razred)

U kategoriji ukupni dojam, 1. mjesto osvojila je Lamija Dorić (III razred).

Zapažen stil i frizuru imala je i model Majda Zahirović (III razred).

Svoju spretnost i kreativnost pokazale su i učenice Kandžetović Edna i Mutapčić Ajla, koje su učestvovale u radionici na slobodnu temu, u okviru koje su imale zadatak da za 15 minuta naprave frizuru i našminkaju model. Za svoj trud i kreativnost nagrađene su prigodnim poklonima.