Barbarez saopćio imena reprezentativaca: Na spisku i 17-godišnji nogometaš

Selektor A reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak od 26 igrača za novembarske utakmice UEFA Lige nacija protiv Švedske i Rumunije.

Naši reprezentativci će 14. novembra gostovati Švedskoj u Solni, dok će tri dana kasnije u Zenici dočekati Rumuniju. Oba susreta počinju u 20.45 sati.

Barbarez je pozvao i 17-godišnjeg dragulja Borca Mateja Deketa, koji briljira u dresu prvaka BiH.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Martin Zlomislić (Qarabag), Salko Hamzić (WSG Tirol), Mladen Jurkas (FK Borac).

Odbrana: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Newcastle), Nihad Mujakić (Erzurumspor FK), Arjan Malić (SK Sturm Graz), Tarik Muharemović (Leeds United), Nikola Katić (FC Schalke 04), Stjepan Radeljić (GNK Dinamo Zagreb), Dennis Hadžikadunić (Hajduk Split), Zinedin Smajlović (Olympiacos).

Vezni red: Ivan Bašić (FC Astana), Armin Gigović (BSC Young Boys), Ivan Šunjić (Pafos FC), Benjamin Tahirović (Genk), Dženis Burnić (Volos NFC), Amar Memić (FC Viktoria Plzen), Kerim Alajbegović (Juventus), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven), Ermin Mahmić (Corum FK).

Napad: Jovo Lukić (FC Universitatea Cluj), Haris Tabaković (RB Salzburg), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Samed Baždar (Sint-Truiden), Matej Deket (FK Borac).