FUZIP i PU FBIH kreću u zajedničke inspekcijske kontrole tokova robe koja se prodaje putem društvenih mreža

Direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović i direktor Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Admir Omerbašić dogovorili su provođenje zajedničkih inspekcijskih nadzora nad tokovima robe koja se prodaje putem društvenih mreža, a distribuira posredstvom kurirskih službi, uključujući pošiljke s naplatom pouzećem. Cilj je otkrivanje nezakonitih poslovnih aktivnosti, identifikacija subjekata koji obavljaju neregistrovanu trgovinu te utvrđivanje eventualnih nepravilnosti u poslovanju koje omogućavaju promet robe izvan zakonom propisanih tokova.

FUZIP i PUFBiH će, svako u okviru svojih nadležnosti, provjeravati zakonitost poslovanja, evidencije i dokumentaciju kurirskih službi, poštivanje propisa o radu i trgovini te druge okolnosti značajne za otkrivanje nezakonitih aktivnosti.

Kurirske službe ne smiju postati kanal za nesmetanu distribuciju robe iz nelegalne trgovine.

Pojačanim nadzorima nastoji se spriječiti zloupotreba legalnih distributivnih tokova za obavljanje neregistrovane djelatnosti, prikrivanje prometa i rad na crno.

Cilj koordiniranog postupanja je osiguranje zakonitog poslovanja, zaštita javnih prihoda i potrošača, kao i osiguravanje ravnopravnih uslova na tržištu za privredne subjekte koji posluju u skladu s propisima.

Za utvrđene nepravilnosti poduzimat će se zakonom propisane mjere, a slučajevi za koje postoji sumnja na krivična djela bit će dokumentovani i proslijeđeni nadležnim tužilaštvima.