TK prvi u BiH koji je formalno uveo „Odiseju mira“ u svoj obrazovni sistem

Delegacija predvođena rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence, uz učešće ambasadora i predstavnika ambasada Njemačke, Nizozemske, Švedske, Danske, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Japana, Irske, Francuske, Španije, Češke Republike i Delegacije Europske unije, posjetila je danas Tuzlu. Posjeta je organizovana u okviru Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF), kako bi se predstavnicima zemalja koje finansijski podržavaju ovaj globalni fond UN-a predstavili konkretni rezultati njegove podrške u Bosni i Hercegovini.

U Tuzli se delegacija upoznala s nekoliko PBF inicijativa koje povezuju podršku ženama i preživjelima, mirovno obrazovanje, odgovorno suočavanje s prošlošću i rad s mladima.

Prvi dio posjete održan je u Udruženju „Snaga Žene“, koje kroz PBF program „Žene vode put ka miru i sigurnosti u Bosni i Hercegovini“ radi na dugoročnoj podršci i osnaživanju žena pogođenih ratom i ratnom traumom, uključujući preživjele seksualnog nasilja povezanog sa sukobom. Delegacija se upoznala s pristupom koji povezuje psihosocijalnu podršku, pristup pravima i uslugama, društvenu uključenost i ekonomsko osnaživanje žena, uključujući aktivnosti vezane za proizvodnju čaja i ljekovitog bilja.

Posjeta je nastavljena u Osnovnoj školi „Kreka“, gdje su se članovi delegacije, zajedno s gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem i ministrom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmedom Omerovićem, upoznali s dva praktična primjera kako se PBF-podržani pristupi mirovnom obrazovanju ugrađuju u obrazovni sistem Tuzlanskog kantona.

Prvi segment bio je čas historije zasnovan na sudski utvrđenim činjenicama, uz korištenje obrazovnih resursa razvijenih kroz PBF-podržanu inicijativu koju provodi BIRN BiH, u saradnji s Memorijalnim centrom Srebrenica i Udruženjem „Zaboravljena djeca rata“. Materijali se oslanjaju na pravosnažne presude međunarodnih i domaćih sudova i pomažu učenicima da rade s dokazima, razumiju sudski utvrđene činjenice i razlikuju provjerene informacije od dezinformacija i poricanja. Tuzlanski kanton bio je prvi kanton u Bosni i Hercegovini koji je formalizirao saradnju s BIRN-om na korištenju Baze sudski utvrđenih činjenica u obrazovnom procesu.

U drugom segmentu učenici su predstavili „Odiseju mira“, inovativni participativni alat za mirovno obrazovanje razvijen kroz regionalnu PBF inicijativu za mlade. Kroz interaktivno učenje alat podstiče dijalog, empatiju, saradnju, kritičko razmišljanje, timski rad i nenasilno rješavanje sukoba. U aprilu 2026. UNFPA, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod potpisali su Memorandum o saradnji kojim je Tuzlanski kanton postao prvi u Bosni i Hercegovini koji je formalno uveo „Odiseju mira“ u svoj obrazovni sistem, čime je ovaj alat postao dostupan u svih 124 osnovne i srednje škole u Kantonu.

„Naš cilj je da obrazovanje, pored sticanja znanja, kod mladih razvija kritičko mišljenje, empatiju i kulturu sjećanja i dijaloga, a saradnja s Ujedinjenim nacijama i partnerima važan je korak u tome da ove vrijednosti postanu sastavni dio obrazovnog sistema Tuzlanskog kantona“, kazao je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.

Ova dva primjera posebno pokazuju kako PBF podrška može prerasti iz pojedinačnih aktivnosti u pristupe koje institucije prepoznaju, preuzimaju i ugrađuju u svoje redovne prakse. Razgovor s predstavnicima Ministarstva, nastavnicima i učenicima bio je prilika da se razmotre dosadašnja iskustva, održivost ovih inicijativa i mogućnosti njihovog daljeg razvoja.

Fond za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF) podržava inicijative koje doprinose jačanju povjerenja, društvene kohezije, pomirenja i saradnje među ljudima i zajednicama u Bosni i Hercegovini, stvarajući dugoročnije temelje za mir.