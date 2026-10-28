Juče je održana Izborna skupština Crvenog križa/krsta Grada Srebrenika, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo ove organizacije za naredne četiri godine.

Za predsjednika Skupštine izabran je dr.Ešref Harčinović, dok je za predsjednika predsjedništva Skupštine izabran prof.Junuz Mulahmetović.

Skupštini su prisustvovali i predstavnici Federalnog Crvenog križa Sead Hasić, Crvenog križa Tuzlanskog kantona Merima Sarajlić i Ramiz Glavić, te predstavnik Grada Srebrenika Muhamed Jašarević.

Zahvaljujemo se članovima Skupštine na izdvojenom vremenu i dolasku, te im želimo puno sreće u novom mandatu, poručili su iz Crvenog križa Srebrenik, uz čestitke novoizabranom rukovodstvu, sa željom za dosta energije i uspjeha u radu.

Dodajmo da je na Izbornoj sjednici od 27, prisustvovalo 25 delegata.