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Sutra planska isključenja električne energije

By admin
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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika, 28.10.2026. godine (srijeda):
– u naselju Ježinac u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Omerbašići u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

-u naseljima: Ćojluk, Donji Srebrenik, Nišići, Gornji Srebrenik, Ravnuše, Lipik, Lipici i Okresanica u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

– u naseljima: Uroža, Šahmeri, Behrami, Dedići, Seona, Padališta, Lipje Cage, Krečana, dio naselja Duboki Potok u blizini škole u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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