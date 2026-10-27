Sutra planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika, 28.10.2026. godine (srijeda):

– u naselju Ježinac u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Omerbašići u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

-u naseljima: Ćojluk, Donji Srebrenik, Nišići, Gornji Srebrenik, Ravnuše, Lipik, Lipici i Okresanica u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

– u naseljima: Uroža, Šahmeri, Behrami, Dedići, Seona, Padališta, Lipje Cage, Krečana, dio naselja Duboki Potok u blizini škole u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.