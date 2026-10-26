Plin u FBiH poskupio gotovo 39 posto: Četvrto povećanje cijene ove godine

Četvrto poskupljenje plina u FBiH: veleprodajna cijena od oktobra viša za 12 posto. Bečarević tvrdi da postoji prostor za smanjenje cijene.

Veleprodajna cijena prirodnog gasa u Federaciji BiH povećana je za 12 posto od 1. oktobra, čime je ukupan rast od početka godine dostigao približno 39 posto.

Vlada FBiH dala je saglasnost na novu cijenu za distributivna privredna društva, koja iznosi oko 1,1 KM po standardnom kubnom metru, bez PDV-a.

Ovo je četvrto poskupljenje plina u ovoj godini. Prethodno je cijena od 1. januara povećana za 3,99 posto, od 1. aprila za 4,59 posto, a od 1. jula za dodatnih 14,42 posto.

Saglasnost na novu veleprodajnu cijenu Vlada je dala na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, nakon što je sarajevski Energoinvest zatražio korekciju cijene prema povlaštenim tarifnim kupcima koji obavljaju javnu uslugu u FBiH.

Prema saopćenju Vlade FBiH, osnovni razlog poskupljenja jeste rast nabavne cijene dobavljača Gasprom Eksport za 16,21 posto, uzrokovan promjenama na globalnom tržištu prirodnog gasa i nafte. Povećanje cijene za kupce iznosi 12 posto.

Obrazloženje razlike između rasta nabavne i veleprodajne cijene osporio je energetski stručnjak i član Stranke za Bosnu i Hercegovinu Almir Bečarević. Prema njegovim tvrdnjama, Energoinvest se nije odrekao dijela marže kako bi ublažio poskupljenje, a predstavljanje povećanja od 12 posto kao ublažavanja rasta od 16 posto smatra obmanjivanjem javnosti.

Bečarević tvrdi da građani plaćaju historijski visoku cijenu plina dok Energoinvest ostvaruje veliku dobit, zbog čega smatra da postoji prostor za smanjenje veleprodajne cijene.

“Nije normalno da Energoinvest, koji prihode ima u visini od gasa ukupnog poslovanja 97 posto, i uz to ostvari dobit od 15 miliona maraka. Ta dobit se ostvari samo na gasu i ni na čemu drugom. Prostora ima da se smanji veleprodajna cijena i ona se mora smanjiti”, rekao je Bečarević.

IZVOR:AKTA.BA