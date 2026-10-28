BiH smanjuje i ukida carine za 74 vrste roba u 2027. godini

Od 1. januara 2027. BiH privremeno ukida ili smanjuje carine za 74 vrste roba za vlastitu proizvodnju, uz propisane potvrde.
Službeni glasnik BiH, broj 77/26, 23.10.2026. godine
Na osnovu člana 5. stav (1) Zakona o carinskoj tarifi (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 86. vanrednoj (telefonskoj) sjednici, održanoj 22. septembra 2026. godine, donijelo je
ODLUKU
O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2027. GODINE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom propisuju se robe i kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2027. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/12), (u daljnjem tekstu: “tarifne suspenzije”).
Član 2.
(Spisak roba)
(1) Robe koje će se do 31.12.2027. godine uvoziti uz korištenje tarifnih suspenzija, utvrđuju se prema kriteriju da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.
(2) Robe iz stava (1) ovog člana i carinske stope po kojima će se ove robe uvoziti do 31.12.2027. godine su, kako slijedi:
|RB
|Tarifna oznaka
|Naziv
|Carinska stopa %
|1
|2002 90 80 00
|Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini; ostali: sa sadržajem suhe materije većim od 34% po masi
|0
|2
|2009 49 99 00
|Voćni sokovi, nefermentisani i bez dodatog alkohola, sa dodatim ili bez dodatog šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje: više od 20 ali ne više od 67 stepeni brix-a; sok od ananasa; ostali; bez dodatog šećera
|5+0,1 KM/l
|3
|2804 69 00 00
|Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali; silicij; ostali
|0
|4
|2901 10 00 00
|Aciklički ugljеnvodonici; zasićeni
|0
|5
|3206 19 00 00
|Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u napomeni 3 uz ovu glavu, osim onih iz tarifnih brojeva 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili ne; pigmenti i preparati na bazi titan dioksida; ostali
|0
|6
|3603 30 00 00
|Udarne kapsule
|0
|7
|3701 30 00 00
|Ostale ploče i filmovi, čija je jedna stranica veća od 255 mm
|0
|8
|3811 21 00 00
|Aditivi za ulja za podmazivanje: koji sadrže naftna ulja ili ulja od bitumenskih minerala
|2,5
|9
|3901 10 90 00
|Polimeri etilena, u primarnim oblicima; polietilen relativne gustoće manje od 0,94; ostali
|2,5
|10
|3901 20 90 00
|Polimeri etilena, u primarnim oblicima; polietilen relativne gustoće 0,94 ili veće; ostalo
|2,5
|11
|3901 90 80 00
|Polimeri etilena, u primarnim oblicima; ostalo
|3,5
|12
|3902 10 00 00
|Polimeri propilena i drugih olefina u primarnim oblicima – polipropilen
|0
|13
|3904 10 00 00
|Poli (vinil hlorid), nepomiješan sa drugim materijama
|0
|14
|3920 10 25 00
|Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili na sličan način kombinirane sa drugim materijalima; od polimera etilena; ostalo
|6,5
|15
|3920 30 00 00
|Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili na sličan način kombinovane sa drugim materijalima; od polimera stirena
|5
|16
|3926 90 97 00
|Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914; ostalo
|7
|17
|4016 93 00 00
|Ostali proizvodi od vulkaniziranog kaučuka (gume) osim od tvrde gume; zaptivci, podlošci i ostali proizvodi za zaptivanje
|0
|18
|4107 12 91 00
|Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; cijele kože; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje)
|0
|19
|4107 92 10 00
|Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; ostale, uključujući bočne dijelove; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje)
|2,5
|20
|4412 33 10 00
|Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi od drveta; ostale šperploče koje se sastoje samo od drvnih listova (osim od bambusa) pojedinačne debljine sloja ne veće od 6 mm; ostale, sa najmanje jednim vanjskim slojem od breze (Betula spp.)
|0
|21
|5205 24 00 00
|Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jednonitna pređa, od češljanih vlakana, finoće manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52 ali ne veće od 80)
|4
|22
|5401 10 14 00
|Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, od sintetičkih filamenata, nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jezgrasta pređa (“core yarn”); ostali
|4
|23
|5401 10 16 00
|Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju; od sintetičkih filamenata; nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju; ostali; teksturisana pređa
|4
|24
|5402 33 00 00
|Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa, teksturirana pređa, od poliestera
|4
|25
|5402 44 00 00
|Ostala jednonitna pređa, neupredena ili upredena sa brojem uvoja ne većim od 50 po metru: elastomerna
|6
|26
|5407 52 00 00
|Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404; ostale tkanine, masenog udjela teksturiranih poliesterskih filamenata 85% ili većeg; obojene
|5
|27
|5408 22 90 00
|Tkanine od vještačke filament pređe, ostale tkanine, masenog udjela vještačkih filamenata, traka ili sličnih proizvoda 85% ili većeg; obojene; ostale
|5
|28
|5504 10 00 00
|Vještačka vlakna rezana, nevlačena, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje; od viskoznog rajona
|3
|29
|5515 11 90 00
|Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana; od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa rezanim vlaknima od viskoznog rajona; ostale
|8
|30
|5515 12 90 00
|Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana: od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa vještačkim ili sintetičkim filamentima; ostale
|5
|31
|5516 14 00 00
|Tkanine od rezanih vještačkih vlakana; masenog udjela rezanih vještačkih vlakana 85% ili većeg; štampane
|8
|32
|5903 10 10 00
|Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli (vinil hloridom); impregnirani
|8
|33
|5903 10 90 00
|Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli (vinil hloridom); premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani
|8
|34
|5903 90 91 00
|Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; ostali; premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani; sa celuloznim derivatima ili drugim plastičnim masama, sa licem od tekstilnog materijala
|8
|35
|6006 22 00 00
|Ostali pleteni ili heklani materijali; od pamuka; obojeni
|5
|36
|6406 10 90 00
|Gornji dijelovi obuće i njihovi dijelovi, osim umetaka za ojačanje; od ostalih materijala
|3
|37
|6406 20 10 00
|Dijelovi obuće; vanjski đonovi i pete; od gume
|3
|38
|6406 90 50 00
|Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjski đon); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi; ostalo; ulošci i drugi izmjenjivi dodaci
|3
|39
|6406 90 90 00
|Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjski đon); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi; ostalo; ostalo
|3
|40
|7019 12 00 00
|Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (npr. pređa, “rovings”, tkanina); rovings-predpređa
|0
|41
|7208 38 00 00
|Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni: ostali u kolutovima samo toplo valjani bez daljnje obrade: debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm
|2,5
|42
|7208 39 00 00
|Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni: ostali u kolutovima samo toplo valjani bez daljnje obrade: debljine manje od 3 mm
|2,5
|43
|7208 51 20 00
|Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni; ostali nenamotani (u pločama) koji su samo toplo valjani bez daljnje obrade; debljine veće od 15 mm
|0
|44
|7208 51 98 00
|Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni; ostali nenamotani (u pločama) koji su samo toplo valjani bez daljnje obrade; debljine veće od 10 mm ali ne veće od 15 mm, širine; manje od 2050 mm
|0
|45
|7210 70 80 00
|Pljosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili prevučeni; obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom; ostali
|0
|46
|7326 90 98 00
|Ostali proizvodi od željeza ili čelika: ostali: ostali proizvodi od željeza ili čelika: ostali
|5
|47
|7403 11 00 00
|Rafinisani bakar i legure bakra, u sirovim oblicima: rafinisani bakar: katode i sekcije katoda
|0
|48
|7408 11 00 00
|Bakrena žica; od rafiniranog bakra; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm
|0
|49
|7409 21 00 00
|Bakrene ploče, limovi i trake, debljine veće od 0,15 mm; od legura bakra i cinka (mesingа); u kolutima
|0
|50
|7419 80 90 00
|Ostali proizvodi od bakra; ostali; ostalo
|0
|51
|7601 10 90 00
|Nelegirani aluminij; ostalo
|0
|52
|7601 20 40 00
|Legure aluminija; poluge
|0
|53
|7605 21 00 00
|Žica od aluminija; od legura aluminija; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm
|0
|54
|ex 8414 90 00 20
|Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijski ili recirkulacioni hvatači pare (nape) sa ugrađenim ventilatorom, sa ili bez filtera; dijelovi; za upotrebu u proizvodnji sklopova za automobilske turbokompresore
|1
|55
|8482 50 00 00
|Kuglični ili valjkasti ležaji: ostali valjkasti ležaji, uključujući sklopove od kaveza i valjaka
|2,5
|56
|8482 99 00 00
|Kuglični ili valjkasti ležaji; dijelovi; ostali
|0
|57
|8504 31 80 00
|Ostali transformatori; snage ne veće od 1 kVA; mjerni; ostali
|5
|58
|8504 40 95 00
|Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači), te reaktantni kalemovi i druge prigušnice; statički pretvarači (konvertori); ostali; ostali
|5
|59
|8504 90 11 00
|Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači), te reaktantni kalemovi i druge prigušnice; dijelovi; od transformatora i prigušnica; feritne jezgre
|0
|60
|8511 90 00 00
|Električna oprema za paljenje i pokretanje motora sa unutrašnjim sagorjevanjem koji se pale uz pomoć svjećice ili kompresije (npr. magneti za paljenje, dinamo-magneti, kalemovi za paljenje, svjećice za paljenje i žarne svjećice, elektropokretači); generatori (npr. dinama i alternatori) i regleri za njih: dijelovi
|2,5
|61
|8524 99 00 00
|Moduli ravnih displeja, nezavisno od toga sadrže li zaslone osjetljive na dodir ili ne: ostalo: ostalo
|2,5
|62
|8534 00 11 00
|Štampani krugovi; samo sa elementima provodnika i kontaktima; višeslojni štampani krugovi
|0
|63
|8535 90 00 00
|Električni aparati za uključivanje, isključivanje ili zaštitu ili za priključivanja na ili u električna strujna kola (npr. prekidači, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavači napona, prigušivači putujućih valova, utikači i ostali konektori, razvodne kutije), za napone veće od 1000 V: ostalo
|5
|64
|8536 10 10 00
|Osigurači; za struje ne veće od 10 A
|3
|65
|8536 50 80 00
|Električni aparati za uključivanje, isključivanje ili zaštitu ili zapriključivanja na ili u električna strujna kola (npr. prekidači, releji, osigurači, prigušivači putujućih valova, utikači, utičnice, grla za sijalice i ostali konektori, razvodne kutije), za napone do 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kablove: ostali prekidači: ostale: ostale
|0
|66
|8536 69 90 00
|Utikači i utičnice; ostalo
|3
|67
|8536 90 10 00
|Ostali aparati; spojni i kontaktni elementi za žice i kablove
|0
|68
|8537 20 91 00
|Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni sa dva ili više aparata iz tarifnih brojeva 8535 ili 8536 za električno upravljanje ili razdvajanje električne struje, uključujući one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz glave 90 kao i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517: za napon veći od 1000 V: za napon veći od 1000 V, ali ne veći od 72,5 kV
|5
|69
|8538 90 99 00
|Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnih brojeva 8535, 8536 ili 8537; ostalo;
|5
|70
|8544 42 90 00
|Ostali izolirani električni provodnici, sa priključnim uređajima ili bez njih; ostali električni provodnici, za napon ne veći od 1000 V; sa priključnim uređajima; ostali
|2,5
|71
|8544 49 95 00
|Ostali električni provodnici; za napon veći od 80 V, ali manji od 1000 V
|3,7
|72
|8708 40 99 00
|Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705: mjenjači i njihovi dijelovi: ostali: dijelovi: ostali
|2,5
|73
|9405 99 00 00
|Dijelovi svjetiljki i drugih rasvjetnih tijela koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; ostali
|0
|74
|9607 19 00 00
|Patentni zatvarači; ostali
|8
(3) Carinske stope na robe navedene u stavu (2) ovog člana, ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.
(4) Radi ostvarivanja prava na uvoz robe navedene u stavu (2) ovog člana, uz carinsku deklaraciju se podnosi potvrda Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da će se roba koristiti u vlastitoj proizvodnji i potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini ili roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta.
Član 3.
(Preispitivanje Odluke)
(1) Bez obzira na rok primjene određen prema ovoj odluci, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može u toku godine preispitati primjenu ove odluke i, na prijedlog Ministarstva, donijeti Odluku o prestanku primjene tarifne suspenzije za konkretnu robu, ako više nije u interesu bosanskohercegovačke privrede ili zbog tehničkog razvoja proizvoda ili izmijenjenih okolnosti ili ekonomskih trendova na tržištu.
(2) Ministarstvo sačinjava i Vijeću ministara dostavlja godišnje izvještaje o primjeni i efektima odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba.
(3) Ministarstvo prati primjenu ove odluke. U svrhu praćenja primjene Odluke Uprava za indirektno oporezivanje će na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke o uvozu roba iz člana 2. ove odluke.
Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 1. januara 2027. godine.
VM broj 160/26
22. septembra 2026. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.