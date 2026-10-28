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BiH smanjuje i ukida carine za 74 vrste roba u 2027. godini

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Od 1. januara 2027. BiH privremeno ukida ili smanjuje carine za 74 vrste roba za vlastitu proizvodnju, uz propisane potvrde.

Službeni glasnik BiH, broj 77/26, 23.10.2026. godine

Na osnovu člana 5. stav (1) Zakona o carinskoj tarifi (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 86. vanrednoj (telefonskoj) sjednici, održanoj 22. septembra 2026. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2027. GODINE

Član 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom propisuju se robe i kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2027. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/12), (u daljnjem tekstu: “tarifne suspenzije”).

Član 2.
(Spisak roba)
(1) Robe koje će se do 31.12.2027. godine uvoziti uz korištenje tarifnih suspenzija, utvrđuju se prema kriteriju da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

(2) Robe iz stava (1) ovog člana i carinske stope po kojima će se ove robe uvoziti do 31.12.2027. godine su, kako slijedi:

RBTarifna oznakaNazivCarinska stopa %
12002 90 80 00Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini; ostali: sa sadržajem suhe materije većim od 34% po masi0
22009 49 99 00Voćni sokovi, nefermentisani i bez dodatog alkohola, sa dodatim ili bez dodatog šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje: više od 20 ali ne više od 67 stepeni brix-a; sok od ananasa; ostali; bez dodatog šećera5+0,1 KM/l
32804 69 00 00Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali; silicij; ostali0
42901 10 00 00Aciklički ugljеnvodonici; zasićeni0
53206 19 00 00Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u napomeni 3 uz ovu glavu, osim onih iz tarifnih brojeva 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili ne; pigmenti i preparati na bazi titan dioksida; ostali0
63603 30 00 00Udarne kapsule0
73701 30 00 00Ostale ploče i filmovi, čija je jedna stranica veća od 255 mm0
83811 21 00 00Aditivi za ulja za podmazivanje: koji sadrže naftna ulja ili ulja od bitumenskih minerala2,5
93901 10 90 00Polimeri etilena, u primarnim oblicima; polietilen relativne gustoće manje od 0,94; ostali2,5
103901 20 90 00Polimeri etilena, u primarnim oblicima; polietilen relativne gustoće 0,94 ili veće; ostalo2,5
113901 90 80 00Polimeri etilena, u primarnim oblicima; ostalo3,5
123902 10 00 00Polimeri propilena i drugih olefina u primarnim oblicima – polipropilen0
133904 10 00 00Poli (vinil hlorid), nepomiješan sa drugim materijama0
143920 10 25 00Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili na sličan način kombinirane sa drugim materijalima; od polimera etilena; ostalo6,5
153920 30 00 00Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili na sličan način kombinovane sa drugim materijalima; od polimera stirena5
163926 90 97 00Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914; ostalo7
174016 93 00 00Ostali proizvodi od vulkaniziranog kaučuka (gume) osim od tvrde gume; zaptivci, podlošci i ostali proizvodi za zaptivanje0
184107 12 91 00Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; cijele kože; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje)0
194107 92 10 00Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; ostale, uključujući bočne dijelove; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje)2,5
204412 33 10 00Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi od drveta; ostale šperploče koje se sastoje samo od drvnih listova (osim od bambusa) pojedinačne debljine sloja ne veće od 6 mm; ostale, sa najmanje jednim vanjskim slojem od breze (Betula spp.)0
215205 24 00 00Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jednonitna pređa, od češljanih vlakana, finoće manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52 ali ne veće od 80)4
225401 10 14 00Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, od sintetičkih filamenata, nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jezgrasta pređa (“core yarn”); ostali4
235401 10 16 00Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju; od sintetičkih filamenata; nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju; ostali; teksturisana pređa4
245402 33 00 00Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa, teksturirana pređa, od poliestera4
255402 44 00 00Ostala jednonitna pređa, neupredena ili upredena sa brojem uvoja ne većim od 50 po metru: elastomerna6
265407 52 00 00Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404; ostale tkanine, masenog udjela teksturiranih poliesterskih filamenata 85% ili većeg; obojene5
275408 22 90 00Tkanine od vještačke filament pređe, ostale tkanine, masenog udjela vještačkih filamenata, traka ili sličnih proizvoda 85% ili većeg; obojene; ostale5
285504 10 00 00Vještačka vlakna rezana, nevlačena, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje; od viskoznog rajona3
295515 11 90 00Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana; od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa rezanim vlaknima od viskoznog rajona; ostale8
305515 12 90 00Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana: od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa vještačkim ili sintetičkim filamentima; ostale5
315516 14 00 00Tkanine od rezanih vještačkih vlakana; masenog udjela rezanih vještačkih vlakana 85% ili većeg; štampane8
325903 10 10 00Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli (vinil hloridom); impregnirani8
335903 10 90 00Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli (vinil hloridom); premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani8
345903 90 91 00Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; ostali; premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani; sa celuloznim derivatima ili drugim plastičnim masama, sa licem od tekstilnog materijala8
356006 22 00 00Ostali pleteni ili heklani materijali; od pamuka; obojeni5
366406 10 90 00Gornji dijelovi obuće i njihovi dijelovi, osim umetaka za ojačanje; od ostalih materijala3
376406 20 10 00Dijelovi obuće; vanjski đonovi i pete; od gume3
386406 90 50 00Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjski đon); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi; ostalo; ulošci i drugi izmjenjivi dodaci3
396406 90 90 00Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjski đon); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi; ostalo; ostalo3
407019 12 00 00Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (npr. pređa, “rovings”, tkanina); rovings-predpređa0
417208 38 00 00Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni: ostali u kolutovima samo toplo valjani bez daljnje obrade: debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm2,5
427208 39 00 00Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni: ostali u kolutovima samo toplo valjani bez daljnje obrade: debljine manje od 3 mm2,5
437208 51 20 00Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni; ostali nenamotani (u pločama) koji su samo toplo valjani bez daljnje obrade; debljine veće od 15 mm0
447208 51 98 00Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni; ostali nenamotani (u pločama) koji su samo toplo valjani bez daljnje obrade; debljine veće od 10 mm ali ne veće od 15 mm, širine; manje od 2050 mm0
457210 70 80 00Pljosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili prevučeni; obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom; ostali0
467326 90 98 00Ostali proizvodi od željeza ili čelika: ostali: ostali proizvodi od željeza ili čelika: ostali5
477403 11 00 00Rafinisani bakar i legure bakra, u sirovim oblicima: rafinisani bakar: katode i sekcije katoda0
487408 11 00 00Bakrena žica; od rafiniranog bakra; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm0
497409 21 00 00Bakrene ploče, limovi i trake, debljine veće od 0,15 mm; od legura bakra i cinka (mesingа); u kolutima0
507419 80 90 00Ostali proizvodi od bakra; ostali; ostalo0
517601 10 90 00Nelegirani aluminij; ostalo0
527601 20 40 00Legure aluminija; poluge0
537605 21 00 00Žica od aluminija; od legura aluminija; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm0
54ex 8414 90 00 20Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijski ili recirkulacioni hvatači pare (nape) sa ugrađenim ventilatorom, sa ili bez filtera; dijelovi; za upotrebu u proizvodnji sklopova za automobilske turbokompresore1
558482 50 00 00Kuglični ili valjkasti ležaji: ostali valjkasti ležaji, uključujući sklopove od kaveza i valjaka2,5
568482 99 00 00Kuglični ili valjkasti ležaji; dijelovi; ostali0
578504 31 80 00Ostali transformatori; snage ne veće od 1 kVA; mjerni; ostali5
588504 40 95 00Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači), te reaktantni kalemovi i druge prigušnice; statički pretvarači (konvertori); ostali; ostali5
598504 90 11 00Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači), te reaktantni kalemovi i druge prigušnice; dijelovi; od transformatora i prigušnica; feritne jezgre0
608511 90 00 00Električna oprema za paljenje i pokretanje motora sa unutrašnjim sagorjevanjem koji se pale uz pomoć svjećice ili kompresije (npr. magneti za paljenje, dinamo-magneti, kalemovi za paljenje, svjećice za paljenje i žarne svjećice, elektropokretači); generatori (npr. dinama i alternatori) i regleri za njih: dijelovi2,5
618524 99 00 00Moduli ravnih displeja, nezavisno od toga sadrže li zaslone osjetljive na dodir ili ne: ostalo: ostalo2,5
628534 00 11 00Štampani krugovi; samo sa elementima provodnika i kontaktima; višeslojni štampani krugovi0
638535 90 00 00Električni aparati za uključivanje, isključivanje ili zaštitu ili za priključivanja na ili u električna strujna kola (npr. prekidači, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavači napona, prigušivači putujućih valova, utikači i ostali konektori, razvodne kutije), za napone veće od 1000 V: ostalo5
648536 10 10 00Osigurači; za struje ne veće od 10 A3
658536 50 80 00Električni aparati za uključivanje, isključivanje ili zaštitu ili zapriključivanja na ili u električna strujna kola (npr. prekidači, releji, osigurači, prigušivači putujućih valova, utikači, utičnice, grla za sijalice i ostali konektori, razvodne kutije), za napone do 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kablove: ostali prekidači: ostale: ostale0
668536 69 90 00Utikači i utičnice; ostalo3
678536 90 10 00Ostali aparati; spojni i kontaktni elementi za žice i kablove0
688537 20 91 00Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni sa dva ili više aparata iz tarifnih brojeva 8535 ili 8536 za električno upravljanje ili razdvajanje električne struje, uključujući one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz glave 90 kao i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517: za napon veći od 1000 V: za napon veći od 1000 V, ali ne veći od 72,5 kV5
698538 90 99 00Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnih brojeva 8535, 8536 ili 8537; ostalo;5
708544 42 90 00Ostali izolirani električni provodnici, sa priključnim uređajima ili bez njih; ostali električni provodnici, za napon ne veći od 1000 V; sa priključnim uređajima; ostali2,5
718544 49 95 00Ostali električni provodnici; za napon veći od 80 V, ali manji od 1000 V3,7
728708 40 99 00Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705: mjenjači i njihovi dijelovi: ostali: dijelovi: ostali2,5
739405 99 00 00Dijelovi svjetiljki i drugih rasvjetnih tijela koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; ostali0
749607 19 00 00Patentni zatvarači; ostali8

(3) Carinske stope na robe navedene u stavu (2) ovog člana, ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.

(4) Radi ostvarivanja prava na uvoz robe navedene u stavu (2) ovog člana, uz carinsku deklaraciju se podnosi potvrda Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da će se roba koristiti u vlastitoj proizvodnji i potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini ili roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta.

Član 3.
(Preispitivanje Odluke)
(1) Bez obzira na rok primjene određen prema ovoj odluci, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može u toku godine preispitati primjenu ove odluke i, na prijedlog Ministarstva, donijeti Odluku o prestanku primjene tarifne suspenzije za konkretnu robu, ako više nije u interesu bosanskohercegovačke privrede ili zbog tehničkog razvoja proizvoda ili izmijenjenih okolnosti ili ekonomskih trendova na tržištu.

(2) Ministarstvo sačinjava i Vijeću ministara dostavlja godišnje izvještaje o primjeni i efektima odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba.

(3) Ministarstvo prati primjenu ove odluke. U svrhu praćenja primjene Odluke Uprava za indirektno oporezivanje će na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke o uvozu roba iz člana 2. ove odluke.

Član 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 1. januara 2027. godine.

VM broj 160/26
22. septembra 2026. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

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