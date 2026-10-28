BiH smanjuje i ukida carine za 74 vrste roba u 2027. godini

Od 1. januara 2027. BiH privremeno ukida ili smanjuje carine za 74 vrste roba za vlastitu proizvodnju, uz propisane potvrde.

Službeni glasnik BiH, broj 77/26, 23.10.2026. godine

Na osnovu člana 5. stav (1) Zakona o carinskoj tarifi (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 86. vanrednoj (telefonskoj) sjednici, održanoj 22. septembra 2026. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2027. GODINE



Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom propisuju se robe i kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2027. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/12), (u daljnjem tekstu: “tarifne suspenzije”).

Član 2.

(Spisak roba)

(1) Robe koje će se do 31.12.2027. godine uvoziti uz korištenje tarifnih suspenzija, utvrđuju se prema kriteriju da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

(2) Robe iz stava (1) ovog člana i carinske stope po kojima će se ove robe uvoziti do 31.12.2027. godine su, kako slijedi:

RB Tarifna oznaka Naziv Carinska stopa % 1 2002 90 80 00 Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini; ostali: sa sadržajem suhe materije većim od 34% po masi 0 2 2009 49 99 00 Voćni sokovi, nefermentisani i bez dodatog alkohola, sa dodatim ili bez dodatog šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje: više od 20 ali ne više od 67 stepeni brix-a; sok od ananasa; ostali; bez dodatog šećera 5+0,1 KM/l 3 2804 69 00 00 Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali; silicij; ostali 0 4 2901 10 00 00 Aciklički ugljеnvodonici; zasićeni 0 5 3206 19 00 00 Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u napomeni 3 uz ovu glavu, osim onih iz tarifnih brojeva 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili ne; pigmenti i preparati na bazi titan dioksida; ostali 0 6 3603 30 00 00 Udarne kapsule 0 7 3701 30 00 00 Ostale ploče i filmovi, čija je jedna stranica veća od 255 mm 0 8 3811 21 00 00 Aditivi za ulja za podmazivanje: koji sadrže naftna ulja ili ulja od bitumenskih minerala 2,5 9 3901 10 90 00 Polimeri etilena, u primarnim oblicima; polietilen relativne gustoće manje od 0,94; ostali 2,5 10 3901 20 90 00 Polimeri etilena, u primarnim oblicima; polietilen relativne gustoće 0,94 ili veće; ostalo 2,5 11 3901 90 80 00 Polimeri etilena, u primarnim oblicima; ostalo 3,5 12 3902 10 00 00 Polimeri propilena i drugih olefina u primarnim oblicima – polipropilen 0 13 3904 10 00 00 Poli (vinil hlorid), nepomiješan sa drugim materijama 0 14 3920 10 25 00 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili na sličan način kombinirane sa drugim materijalima; od polimera etilena; ostalo 6,5 15 3920 30 00 00 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili na sličan način kombinovane sa drugim materijalima; od polimera stirena 5 16 3926 90 97 00 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914; ostalo 7 17 4016 93 00 00 Ostali proizvodi od vulkaniziranog kaučuka (gume) osim od tvrde gume; zaptivci, podlošci i ostali proizvodi za zaptivanje 0 18 4107 12 91 00 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; cijele kože; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje) 0 19 4107 92 10 00 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; ostale, uključujući bočne dijelove; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje) 2,5 20 4412 33 10 00 Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi od drveta; ostale šperploče koje se sastoje samo od drvnih listova (osim od bambusa) pojedinačne debljine sloja ne veće od 6 mm; ostale, sa najmanje jednim vanjskim slojem od breze (Betula spp.) 0 21 5205 24 00 00 Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jednonitna pređa, od češljanih vlakana, finoće manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52 ali ne veće od 80) 4 22 5401 10 14 00 Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, od sintetičkih filamenata, nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jezgrasta pređa (“core yarn”); ostali 4 23 5401 10 16 00 Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju; od sintetičkih filamenata; nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju; ostali; teksturisana pređa 4 24 5402 33 00 00 Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa, teksturirana pređa, od poliestera 4 25 5402 44 00 00 Ostala jednonitna pređa, neupredena ili upredena sa brojem uvoja ne većim od 50 po metru: elastomerna 6 26 5407 52 00 00 Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404; ostale tkanine, masenog udjela teksturiranih poliesterskih filamenata 85% ili većeg; obojene 5 27 5408 22 90 00 Tkanine od vještačke filament pređe, ostale tkanine, masenog udjela vještačkih filamenata, traka ili sličnih proizvoda 85% ili većeg; obojene; ostale 5 28 5504 10 00 00 Vještačka vlakna rezana, nevlačena, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje; od viskoznog rajona 3 29 5515 11 90 00 Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana; od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa rezanim vlaknima od viskoznog rajona; ostale 8 30 5515 12 90 00 Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana: od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa vještačkim ili sintetičkim filamentima; ostale 5 31 5516 14 00 00 Tkanine od rezanih vještačkih vlakana; masenog udjela rezanih vještačkih vlakana 85% ili većeg; štampane 8 32 5903 10 10 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli (vinil hloridom); impregnirani 8 33 5903 10 90 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli (vinil hloridom); premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani 8 34 5903 90 91 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; ostali; premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani; sa celuloznim derivatima ili drugim plastičnim masama, sa licem od tekstilnog materijala 8 35 6006 22 00 00 Ostali pleteni ili heklani materijali; od pamuka; obojeni 5 36 6406 10 90 00 Gornji dijelovi obuće i njihovi dijelovi, osim umetaka za ojačanje; od ostalih materijala 3 37 6406 20 10 00 Dijelovi obuće; vanjski đonovi i pete; od gume 3 38 6406 90 50 00 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjski đon); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi; ostalo; ulošci i drugi izmjenjivi dodaci 3 39 6406 90 90 00 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjski đon); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi; ostalo; ostalo 3 40 7019 12 00 00 Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (npr. pređa, “rovings”, tkanina); rovings-predpređa 0 41 7208 38 00 00 Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni: ostali u kolutovima samo toplo valjani bez daljnje obrade: debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm 2,5 42 7208 39 00 00 Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni: ostali u kolutovima samo toplo valjani bez daljnje obrade: debljine manje od 3 mm 2,5 43 7208 51 20 00 Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni; ostali nenamotani (u pločama) koji su samo toplo valjani bez daljnje obrade; debljine veće od 15 mm 0 44 7208 51 98 00 Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni; ostali nenamotani (u pločama) koji su samo toplo valjani bez daljnje obrade; debljine veće od 10 mm ali ne veće od 15 mm, širine; manje od 2050 mm 0 45 7210 70 80 00 Pljosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili prevučeni; obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom; ostali 0 46 7326 90 98 00 Ostali proizvodi od željeza ili čelika: ostali: ostali proizvodi od željeza ili čelika: ostali 5 47 7403 11 00 00 Rafinisani bakar i legure bakra, u sirovim oblicima: rafinisani bakar: katode i sekcije katoda 0 48 7408 11 00 00 Bakrena žica; od rafiniranog bakra; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm 0 49 7409 21 00 00 Bakrene ploče, limovi i trake, debljine veće od 0,15 mm; od legura bakra i cinka (mesingа); u kolutima 0 50 7419 80 90 00 Ostali proizvodi od bakra; ostali; ostalo 0 51 7601 10 90 00 Nelegirani aluminij; ostalo 0 52 7601 20 40 00 Legure aluminija; poluge 0 53 7605 21 00 00 Žica od aluminija; od legura aluminija; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm 0 54 ex 8414 90 00 20 Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijski ili recirkulacioni hvatači pare (nape) sa ugrađenim ventilatorom, sa ili bez filtera; dijelovi; za upotrebu u proizvodnji sklopova za automobilske turbokompresore 1 55 8482 50 00 00 Kuglični ili valjkasti ležaji: ostali valjkasti ležaji, uključujući sklopove od kaveza i valjaka 2,5 56 8482 99 00 00 Kuglični ili valjkasti ležaji; dijelovi; ostali 0 57 8504 31 80 00 Ostali transformatori; snage ne veće od 1 kVA; mjerni; ostali 5 58 8504 40 95 00 Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači), te reaktantni kalemovi i druge prigušnice; statički pretvarači (konvertori); ostali; ostali 5 59 8504 90 11 00 Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači), te reaktantni kalemovi i druge prigušnice; dijelovi; od transformatora i prigušnica; feritne jezgre 0 60 8511 90 00 00 Električna oprema za paljenje i pokretanje motora sa unutrašnjim sagorjevanjem koji se pale uz pomoć svjećice ili kompresije (npr. magneti za paljenje, dinamo-magneti, kalemovi za paljenje, svjećice za paljenje i žarne svjećice, elektropokretači); generatori (npr. dinama i alternatori) i regleri za njih: dijelovi 2,5 61 8524 99 00 00 Moduli ravnih displeja, nezavisno od toga sadrže li zaslone osjetljive na dodir ili ne: ostalo: ostalo 2,5 62 8534 00 11 00 Štampani krugovi; samo sa elementima provodnika i kontaktima; višeslojni štampani krugovi 0 63 8535 90 00 00 Električni aparati za uključivanje, isključivanje ili zaštitu ili za priključivanja na ili u električna strujna kola (npr. prekidači, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavači napona, prigušivači putujućih valova, utikači i ostali konektori, razvodne kutije), za napone veće od 1000 V: ostalo 5 64 8536 10 10 00 Osigurači; za struje ne veće od 10 A 3 65 8536 50 80 00 Električni aparati za uključivanje, isključivanje ili zaštitu ili zapriključivanja na ili u električna strujna kola (npr. prekidači, releji, osigurači, prigušivači putujućih valova, utikači, utičnice, grla za sijalice i ostali konektori, razvodne kutije), za napone do 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kablove: ostali prekidači: ostale: ostale 0 66 8536 69 90 00 Utikači i utičnice; ostalo 3 67 8536 90 10 00 Ostali aparati; spojni i kontaktni elementi za žice i kablove 0 68 8537 20 91 00 Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni sa dva ili više aparata iz tarifnih brojeva 8535 ili 8536 za električno upravljanje ili razdvajanje električne struje, uključujući one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz glave 90 kao i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517: za napon veći od 1000 V: za napon veći od 1000 V, ali ne veći od 72,5 kV 5 69 8538 90 99 00 Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnih brojeva 8535, 8536 ili 8537; ostalo; 5 70 8544 42 90 00 Ostali izolirani električni provodnici, sa priključnim uređajima ili bez njih; ostali električni provodnici, za napon ne veći od 1000 V; sa priključnim uređajima; ostali 2,5 71 8544 49 95 00 Ostali električni provodnici; za napon veći od 80 V, ali manji od 1000 V 3,7 72 8708 40 99 00 Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705: mjenjači i njihovi dijelovi: ostali: dijelovi: ostali 2,5 73 9405 99 00 00 Dijelovi svjetiljki i drugih rasvjetnih tijela koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; ostali 0 74 9607 19 00 00 Patentni zatvarači; ostali 8

(3) Carinske stope na robe navedene u stavu (2) ovog člana, ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.

(4) Radi ostvarivanja prava na uvoz robe navedene u stavu (2) ovog člana, uz carinsku deklaraciju se podnosi potvrda Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da će se roba koristiti u vlastitoj proizvodnji i potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini ili roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta.

Član 3.

(Preispitivanje Odluke)

(1) Bez obzira na rok primjene određen prema ovoj odluci, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može u toku godine preispitati primjenu ove odluke i, na prijedlog Ministarstva, donijeti Odluku o prestanku primjene tarifne suspenzije za konkretnu robu, ako više nije u interesu bosanskohercegovačke privrede ili zbog tehničkog razvoja proizvoda ili izmijenjenih okolnosti ili ekonomskih trendova na tržištu.

(2) Ministarstvo sačinjava i Vijeću ministara dostavlja godišnje izvještaje o primjeni i efektima odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba.

(3) Ministarstvo prati primjenu ove odluke. U svrhu praćenja primjene Odluke Uprava za indirektno oporezivanje će na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke o uvozu roba iz člana 2. ove odluke.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 1. januara 2027. godine.

VM broj 160/26

22. septembra 2026. godine

Sarajevo



Predsjedavajuća

Vijeća ministara BiH

Borjana Krišto, s. r.