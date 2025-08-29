Narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina i grmljavinskog nevremena

Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje za period od 29. do 30. augusta 2025. godine. Očekuju se obilne padavine praćene grmljavinskim nevremenom.

Služba civilne zaštite Grada Tuzle apelovala je na građane da preduzmu mjere pripravnosti i samozaštite kako bi se smanjile moguće posljedice po živote, zdravlje ljudi i materijalna dobra.

Prema upozorenju, moguće su poplave stambenih i poslovnih objekata, plavljenje saobraćajnica, kao i poremećaji u napajanju električnom energijom, snabdijevanju vodom i telekomunikacijama.

Građanima se preporučuje da ne prilaze obalama rijeka i potoka zbog mogućeg povećanja nivoa i brzine toka vode. U slučaju prodora vode u objekte, potrebno je isključiti električne uređaje i instalacije, te ne koristiti mokre električne uređaje. Preporučuje se i osiguravanje pitke vode i namirnica na višim nivoima objekata, kao i postavljanje fizičkih barijera radi sprječavanja ulaska vode u prizemne i podzemne prostorije.

Za vrijeme grmljavinskog nevremena građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak ispod usamljenih stabala i u blizini ruba šume, da ne koriste mobilne telefone i električne uređaje, te da se ne zadržavaju pored prozora, metalnih predmeta, slavina, utičnica i prekidača. Preporučuje se isključivanje električnih uređaja i izbjegavanje nošenja metalnih predmeta, kao i udaljavanje od dalekovoda i strujnih vodova.

Poseban apel upućen je stanovnicima u blizini vodotoka da prate situaciju i provode preventivne mjere kako bi se smanjio rizik od plavljenja i nastanka šteta.

U hitnim slučajevima građani se mogu obratiti Operativnom centru civilne zaštite na broj 121, Operativnom centru MUP-a TK na broj 122, Vatrogascima na broj 123 i Službi hitne medicinske pomoći na broj 124.