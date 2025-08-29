U BiH se traga za hiljadama nestalih: “Oni koji znaju gdje su grobnice šute zbog straha ili ideologije”

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine sutra će u Tuzli organizovati obilježavanje Međunarodnog dana nestalih, kada će porodice koje traže nestale uputiti apela zatražiti podršku u svojoj borbi za istinu i pravdu. Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kazala je za Novi dan kako će obilježavanju prisustvovati porodice nestalih iz cijele države.

“To je centralni skup sa kojeg se želi odaslati snažne poruke i zahtjevi ovih porodica koje se ove godine bore za svojim najmilijim. Mi očekujemo veliki broj učesnika, veliki broj naših sugrađana. Nadamo se da će se pridružiti porodicama nestalih osoba u njihovoj borbi i znaku podrške u njihovoj borbi zapravo za istinu i pravdu”, navela je Fazlić.

Traga se za 7581 osobom

Događaj počinje u 11:30 sati mirnom šetnjom od kipova Ismeta i Meše u Tuzli do Trga Slobode na kojem će biti centralna manifestacija. Porodice će sa skupa poslati poruke, a planirano je i obraćanje zvanica. Također, glumica Emina Muftić i balerina Lejla Bajramović će izvesti performans koji će, kaže Fazlić, biti prava slika onoga što porodice nestalih osoba proživljavaju sve ove godine.

“Mi u BiH danas tražimo još uvijek posmrtne ostatke 7581 osobe. Iako je veliki broj nestalih osoba od ukupnog broja koji je prijavljen do sada i pronađen skoro 80% žrtava, ipak ovaj broj je veliki tolike godine nakon rata i ipak bol porodica nije jenjava. Porodicama je izuzetno teško. Porodice žive svoje neke živote, nekako su i dalje zaustavljeni u vremenu u tom momentu kada su posljednji put vidjeli svoje najmilije, a žive opet u nadi da će dobiti bilo kakvu informaciju o pronalasku posmrtnih ostataka. Ovaj broj govori o tome da isti toliki broj članova porodica nestalih osoba živi u iščekivanju, u nadi, zamrznuti u vremenu, u nemogućnosti da nastave nekakav svoj normalan život jer postoji nešto što zapravo još uvijek čekaju što nije dovršeno i taj bol je zaista neizreciv”, kazala je Fazlić.

Najveća prepreka šutnja

Ističe kako Institut za nestale osobe BiH intenzivno traga za nestalima, ali koči ih to što nemaju potrebne informacije.

“Zaista najteže je svima nama koji radimo ovaj humani i plemeniti posao, reći porodici zapravo da nemate šta da im kažete, da nemate novu informaciju za njih, da niste još uvijek pronašli posmrtne ostatke njihovih najmilih. To je zaista tolike godine nakon svega najteži dio i što je najgore. Svjesni smo činjenice da ne znamo kada ćemo im moći dati neku informaciju, da ne znamo da li ćemo zaista pronaći posmrtne ostatke, odnosno kada ćemo. Mi zaista vjerujemo da hoćemo, ali kada će to biti, zaista je teško kazati”, rekla je.

Najveća prepreka u pronalasku je šutnja i nastojanje da se informacije o lokacijama grobnica i dalje namjerno skrivaju.

“Mi vjerujemo da zaista među nama žive ljudi koji znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci mnogih žrtava za kojima još uvijek tragamo, koji znaju gdje se nalaze masovne grobnice, koje zasigurno postoje kada tragate za tolikim hiljadama ljudi, ali naprosto odlučuju da šute i da tu informaciju skrivaju. U jednoj mjeri je to zasigurno zbog straha od sankcija kojima bi možda bili podvrgnuti u slučaju da se dovode u vezu sa ratnim zločinom, ali sigurno je tu mnogo svjedoka koji zapravo nemaju veze sa samim zločinom, ali ipak i oni odlučuju da šute i skrivaju istinu u najvećoj mjeri zbog bojazni da će iznevjeriti nekakve ideologije, zbog straha da će im se nešto dogoditi ukoliko naprave takav nekakav korak koji je zapravo najhumaniji čin koji ja evo ovog momenta mogu zamisliti”, naglasila je Fazlić.

Anonimna prijava

Uprkos tome što imaju geografski broj telefona koji se u svakom času može potpuno anonimno prijaviti lokacija grobnice, imaju i sajt lokator – mapu na stranici u kojoj je dovoljno samo jednim klikom miša da označite grobnicu, to zapravo nije dovoljno ili ljudima ne budi želju potrebu da daju informaciju.

“Oni koji pozovu na taj broj telefona i koji daju eventualno neku lokaciju, oni su spremni imenom i prezimenom izaći na teren sa našim kolegama, spremni su pretraživati zajedno sa njima tu lokaciju, spremni su zaista na ono što oni mogu učiniti od sebe, ne bi li se pronašli ti posmrtni ostaci. Nažalost, ta šutnja koja vlada, ni takvi instrumenti, nažalost, nisu dovoljni da bi se ona konačno prekinula i da bi ova agonija za toliki broj ljudi konačno prestala”, rekla je Fazlić.

Još uvijek se traga za velikim brojem žrtava u Podrinju. Samo s područja Srebrenice traga se za oko 1.000 žrtava, u Foči za oko 600, a tu su potom Višegrad, Rogatica i druga mjesta.

Tereni se pretražuju svakodnevno.

