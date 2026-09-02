Loše vijesti za autoprijevoznike sa Balkana: Schengenska pravila ostaju na snazi

Evropska komisija neće mijenjati pravilo 90/180 za vozače. Prevoznici sa Zapadnog Balkana traže najmanje 125 dana i najavljuju nove blokade.

Evropska komisija jučer je, odgovarajući na zahtjeve autoprijevoznika iz zemalja Zapadnog Balkana, saopćila da se schengenska pravila neće mijenjati. U Komisiji su svjesni da se autoprijevoznici pri ulasku u zemlje schengenskog prostora suočavaju s poteškoćama, ali se zalažu za pronalaženje rješenja u okviru bilateralnih sporazuma s državama članicama EU.

Glasnogovornik Evropske komisije Markus Lammert izjavio je na redovnoj konferenciji za novinare da je Brisel svjestan da određeni subjekti iz trećih zemalja, koji nisu prekogranični radnici, zbog prirode svog posla moraju boraviti u schengenskom prostoru duže od dozvoljenih 90 dana u periodu od 180 dana.

Među njima su, kako je naveo, vozači kamiona, ali i sportisti i umjetnici na turnejama.

Prema Lammertovim riječima, ovo pitanje zavisi i od nacionalnih pravila i postojećih bilateralnih sporazuma, zbog čega postoji mogućnost da se „pragmatična rješenja“ pronađu u okviru postojećih schengenskih pravila. Kao moguća rješenja naveo je dugoročne vize i dozvole boravka, koje su u nadležnosti država članica, dok bi vozači u nekim ograničenim slučajevima mogli biti tretirani kao prekogranični radnici.

Autoprijevoznici u Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju u ponedjeljak su protestima ponovo upozorili na, kako navode, neodrživo stanje u transportnom sektoru zbog pravila prema kojem profesionalni vozači iz trećih zemalja u schengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od šest mjeseci.

Zahtijevaju da se dozvoljeni broj dana poveća na najmanje 125, a u suprotnom najavljuju nove blokade graničnih prijelaza.​

IZVOR:AKTA.BA