Vozači, oprez: Radovi na brojnim dionicama i moguće obustave saobraćaja

Na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, na Rostovu, radovi na sanaciji kolovoza traju svakim radnim danom od 7 do 16:30 sati.

Prema informacijama iz BIHAMK-a na pojedinim cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj je otežan zbog radova i privremenih obustava.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Aktuelni radovi

Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, dok se vozila usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Na dionici A-1 Sarajevo zapad–Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Tuzla–Bijeljina, na Banj Brdu, dozvoljen je saobraćaj i za vozila teža od 3,5 tone. S druge strane, na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje, saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnoj cesti Bugojno–Novi Travnik, na Rostovu, radovi na sanaciji kolovoza traju svakim radnim danom od 7 do 16:30 sati, zbog čega se saobraća usporeno i naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Usljed radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija–Sumbulovac, na prevoju Romanija, saobraćaj je usporen uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnoj cesti Mostar–Čitluk–brdo Hum radovi se izvode svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 sati, zbog čega se saobraća usporeno i naizmjenično.

Danas, 3. septembra, i sutra, 4. septembra, od 7 do 18 sati bit će obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste R-456 Priboj–Sapna zbog izvođenja radova.

Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac: Priboj–Simin Han–Kalesija–Sapna–Goduš–Rastošnica.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a čekanja traju od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES – Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prijelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.