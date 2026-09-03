Vrhovni sud FBiH povećao kaznu za pokušaj ubistva u Srebreniku

Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, kojom je optuženi A.M. oglašen krivim za krivično djelo Ubistvo u pokušaju, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i tri mjeseca, preinačena je u žalbenom postupku presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u odluci o kazni, tako što se optuženi osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli od 27.08.2024. godine, optuženi je proglašen krivim što je dana 27.04.2024.godine, oko 20,00 sati, u mjestu Duboki Potok, grad Srebrenik, radnjama detaljno opisanim u izreci presude, nakon kraće rasprave sa F.A., grlićem prethodno razbijene pivske flaše, istog ubo u predio vrata, nanijevši mu na taj način laku tjelesnu povredu, objavio je Kantonalni sud u Tuzli.