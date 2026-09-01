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Univerzitet Tuzla: Promocija poštanske marke povodom obiljkežavanja 50 godina rada

By admin
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Univerzitet u Tuzli organizira promociju prigodne poštanske marke, izdane povodom obilježavanja velikog jubileja – 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli.

Promocija će biti održana u četvrtak, 3. septembra 2026. godine, s početkom u 11:00 sati, u galerijskom prostoru Rektorata Univerziteta u Tuzli.

Tom prilikom bit će upriličena svečana primopredaja jubilarne poštanske marke.
A rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Amir Karić, povodom obilježavanja značajnog jubileja – 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli organizovaće i prijem za predstavnike medija u četvrtak, 10. septembra 2026. godine.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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